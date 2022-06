Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Rumunii Klaus Iohannis i premier Włoch Mario Draghi spotkali się 16 czerwca w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ich wizyta była związana z ubieganiem się Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej. Podczas podróży odwiedzili Irpień na północno-zachodnich przedmieściach Kijowa.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Francja: Możemy wziąć udział w operacji odblokowania portu w Odessie

Wojna w Ukrainie. Emmanuel Macron skomentował swoją wypowiedź, by "nie upokarzać Rosji"

Podczas wizyty w Irpieniu prezydent Francji odniósł się do tego, co wydarzyło się tam na przestrzeni ostatnich miesięcy. - To bohaterskie miasto, naznaczone piętnem barbarzyństwa. Tutaj popełniono zbrodnie wojenne, dokonano masakry - komentował.

Podczas konferencji prasowej został również zapytany o wypowiedź, która padła podczas wywiadu dla dziennika "Ouest France" opublikowanego 3 czerwca. Macron powiedział w nim: - Nie należy upokarzać Rosji, by po zakończeniu walk na Ukrainie można było znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie.

Te słowa skomentował wówczas m.in. Dmytro Kułeba, szef MSZ Ukrainy: - Apele o to, by unikać poniżania Rosji, mogą poniżyć tylko Francję czy jakikolwiek inny kraj, który by do tego wzywał. Bo Rosja upokarza samą siebie.

Emmanuel Macron nie odniósł się bezpośrednio do swoich słów z 3 czerwca, które były szeroko komentowane i krytykowane, udzielił jedynie wymijającej odpowiedzi, że "Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy". Ale podkreślił: - Nigdy nie zażądamy od Ukrainy ustępstw w jej konflikcie z Rosją. Sprawa bezpieczeństwa Europy rozstrzyga się teraz, na ukraińskiej ziemi.

Macron poinformował, że Francja przekaże Ukrainie sześć systemów artyleryjskich Caesar.

Macron dzwonił do Dudy tuż przed wyjazdem do Kijowa. Dziękował

Prezydent Francji powiedział także: - Cały świat był świadkiem zbrodni wojennych popełnionych na ziemi ukraińskiej. Aby zapewnić, że sprawcy tych zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i ukarani zgodnie z prawem międzynarodowym, pozostajemy zmobilizowani. Aby zebrać dowody, nasi eksperci są na pierwszej linii frontu.