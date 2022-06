Macron zmienił ton wypowiedzi o Rosji. Ekspertka: Zdał sobie sprawę, jak jego retoryka rezonuje

Zobacz wideo

W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. W pierwszej turze minimalnie wygrała koalicja prezydenta Emmanuela Macrona, ale lewicowe ugrupowanie Nupes przegrało różnicą jedynie 21 tys. głosów. O ostatecznym rozkładzie mandatów zdecyduje niedzielne głosowanie.

- Największą stawką tych wyborów jest ponowne uzyskanie większości bezwzględnej przez partię urzędującego prezydenta Emmanuela Macrona - mówi w rozmowie z Gazeta.pl analityczka PISM Amanda Dziubińska. Jak zaznacza, duże znaczenie dla rozkładu głosów ma rekordowo wysoka absencja wyborcza - 52,5 proc.

W opinii ekspertki, francuski prezydent nie może być pewien, że jego ugrupowanie utrzyma większość bezwzględną. Jednak scenariusz, że to Lewica uzyska większość parlamentarną, jest "bardzo mało prawdopodobny". - Ta rywalizacja na pewno będzie bardzo zacięta - przewiduje Dziubińska.

Wysoka stawka dla Macrona. Na szali realizacja kluczowych reform

- Bez większości bezwzględnej realizacja kluczowych reform może być dla prezydenta Macrona bardzo trudna - zaznacza eksperta. W czasie kampanii prezydenckiej prezydent zapowiadał m.in. reformę emerytalną i budowę kolejnych reaktorów jądrowych, do czego potrzebuje odpowiedniej liczby mandatów.

Osobą odpowiedzialną za realizację tych zadań jest powołana premierka, technokratka Elizabeth Born. - To bardzo doświadczona polityczka. Nie jest przypadkiem, że to jej powierzono urząd premiera (...) Większość Francuzów uważa jednak, że nie jest to rząd, który pozwoli poradzić sobie z wyzwaniami, które stoją przed Francją - podkreśla.

Macron zmienił ton wypowiedzi o Rosji. "Doszedł do wniosku, że słowa i deklaracje mają znaczenie"

Ekspertkę zapytaliśmy także o zmianę narracji francuskiego prezydenta, który najpierw apelował, by pozwolić Putinowi "zachować twarz", a teraz nawołuje do powstrzymania działań Rosji.

- Myślę, że Macron zaczyna zdawać sobie sprawę z tego jak jego dotychczasowa retoryka rezonuje i jaki wpływ ma na postrzeganie nie tylko pozycji Francji wobec kryzysu w Ukrainie, ale także całej wspólnoty europejskiej - mówi analityczka.

- Macron, zmieniając ton wypowiedzi, doszedł do wniosku, że słowa i deklaracje mają znaczenie i pokazują jedność wobec tego, jak należy tym kryzysem zarządzać - podsumowuje.