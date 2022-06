Ukraiński wywiad wojskowy poinformował we wtorek 14 czerwca w komunikacie, że dowódcy jednego z wojsk 933. Pułku Rakiet Przeciwlotniczych sami unieszkodliwili swój sprzęt. Okupanci mieli w ten sposób próbować uniknąć walki na froncie.

Ukraiński wywiad: Rosjanie chcieli sprzedać swój sprzęt na złom, by uniknąć walki

"Dowódcy (...) jednej z baterii 933. Pułku Rakiet Przeciwlotniczych okupanta postanowili unieszkodliwić swój sprzęt. Najeźdźcy usunęli jednostki sterujące z wozów bojowych Tor-M2U i postanowili sprzedać je w punkcie skupu metali szlachetnych" - podaje wywiad i dodaje, że Rosjan jednak "jak zawsze zawiodła chciwość". Żołnierze mieli bowiem zaproponować zbyt wysoką cenę, co doprowadziło do konfliktu z recepcjonistą. W efekcie Rosjanie zostali zgłoszeni do tzw. Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

Jak podaje ukraiński wywiad, dowództwo pułku brak elementów elektronicznych tłumaczyło stratami w walce. Ostatecznie jednak wojskowi kontynuują służbę, walcząc na pierwszej linii frontu.



"Bezsensowny opór". Rosja chcą, aby Ukraińcy z Siewierodoniecka poddali się

Wojna w Ukrainie. Trwają walki w Donbasie

Rosja szturmuje i ostrzeliwuje szereg miejscowości w Donbasie. Ukraińcy bronią się między innymi w Siewierodoniecku. Walki trwają także w obwodzie charkowskim.

Ukraińska armia odpiera szturmy Rosjan w Siewierodoniecku i pobliskiej Toszkiwce. Do ostrzałów rosyjskie wojsko używa tam aktywnie artylerii oraz lotnictwa. Pociski i rakiety spadają na szereg miejscowości w obwodzie donieckim i ługańskim. Jak donosi w porannym raporcie Sztab Generalny Ukraińskich Sił Zbrojnych - Rosjanie szturmowali także pozycje ukraińskiej armii w kierunku Słowiańska w okolicach Bohorodycznego i Dołyny. Szturmy zostały odparte. Ukraińcy odparli też ataki Rosjan w kierunku Bachmutu w okolicach Mikołaiwki. Na północnym wschodzie obwodu charkowskiego rosyjska armia przy wsparciu artylerii i lotnictwa blokuje próby przesuwania się ukraińskich oddziałów w stronę granicy z Rosją.

Białoruś. Łukaszenka wysłał na granicę siedem batalionów żołnierzy

