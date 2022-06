W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym dziewczynka na deptaku w Dnieprze ubrana w białą sukienkę i owinięta flagą Ukrainy gra na flecie i rapuje. Za wykonanie piosenki "Stefania" ukraińskiej grupy Kalush Orchestra jeden z przechodniów wrzucił do jej pudełka darowiznę.

6-letnia Solomiia zbiera pieniądze, by pomóc ukraińskiej armii

Sześcioletnia dziewczynka nazywa się Solomiia Reut. Okazuje się, że od dłuższego czasu śpiewa i gra na flecie w Dnieprze, aby wesprzeć ukraińską armię. Jej matka, Ksenia, powiedziała Agencji Reutera, że pieniądze uzbierane przez córkę zostaną przekazane m.in.: na sprzęt pierwszej pomocy, kamizelki kuloodporne, drona, koce, nosze czy lekarstwa. Jak zaznaczyła kobieta, "to wyłączna inicjatywa sześciolatki". - Zamierza w ten sposób wspierać ukraińskich bohaterów dopóty, dopóki będzie trzeba - dodała.

W ten sposób dziewczynce udało się w ciągu dwóch dni zebrać pieniądze wystarczające na zakup kamizelki kuloodpornej. Do jej kieszeni włożyła własnoręcznie napisany list. Życzyła w nim przyszłemu właścicielowi, by "powrócił do domu jako zwycięzca".

Zespół Kalush Orchestra z utworem "Stefania" wygrał w maju w Turynie 66. Konkurs Piosenki Eurowizji. Zdobyli łącznie 631 punktów, tym samym nagroda - kryształowy mikrofon - trafiła w ręce Ukraińców. Po inwazji wojsk rosyjskich melodia stała się jedną z najpopularniejszych piosenek w kraju.

Kalush Orchestra sprzedali kryształowy mikrofon

Zespół Kalush Orchestra przeznaczył swoją wygraną w 66. Konkursie Piosenki Eurowizji statuetkę (kryształowy mikrofon) na aukcję charytatywną. "Puchar przywieziony na Ukrainę przez chłopaków z Kalush Orchestra został sprzedany za 900 tysięcy dolarów" - napisali na Instagramie organizatorzy aukcji. Nagrodę kupiła ukraińska giełda kryptowalut WhiteBIT. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup trzech dronów dla Ukraińskich Sił Zbrojnych.

