Nawalny zniknął z kolonii karnej, Rosja przeniosła go w nieznane miejsce. "Nie ma takiego skazańca"

Aleksiej Nawalny już w maju przekazywał, że może zostać przeniesiony do nowego więzienia o zaostrzonym rygorze. Wskazywał wówczas, że chodzi o kolonię w Mieliechowie w obwodzie włodzimierskim. "Osadzeni w tym więzieniu piszą, że jest tam dla mnie szykowane coś w rodzaju 'aresztu w areszcie'" - informował wówczas w mediach społecznościowych.

Aleksiej Nawalny przeniesiony do nowego więzienia

- Pracownicy Federalnej Służby Więziennej zabrali Aleksieja Nawalnego z kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim - powiedział współpracownik opozycjonisty, Leonid Wołkow, cytowany we wtorek 14 czerwca przez rosyjski niezależny portal Meduza. Adwokat, który do niego przyszedł, miał być przetrzymywany do godz. 14 w punkcie kontrolnym, by dowiedzieć się, że w więzieniu "nie ma takiego skazańca". Służby - jak relacjonuje - przekazały, że nie wiadomo, gdzie jest Aleksiej i do jakiej kolonii jest zabierany.

Według doniesień portalu prawnicy i bliscy Nawalnego nie zostali wcześniej poinformowani o jego przeniesieniu. - Cały czas, gdy nie wiemy, gdzie jest Aleksiej, pozostaje sam przeciwko systemowi, który już próbował go zabić [w 2020 r. Nawalny został otruty bojowym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczok. Rosja odpiera wszelkie zarzuty dot. próby jego zabójstwa - red.]. Teraz głównym zadaniem jest jak najszybsze odnalezienie go - przekazała rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz.

Sąd utrzymał wyrok dla Nawalnego

Nawalny trafił do więzienia na w 2021 roku, gdy moskiewski sąd wstrzymał zawieszenie wyroku wydanego w 2014 r. za rzekome przywłaszczenie pieniędzy, które Rosjanie wpłacali na konto jego fundacji.

W marcu został ponownie skazany na dziewięć lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekomą defraudację i obrazę sądu. W maju moskiewski sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. 31 maja polityk został oskarżony ponownie, tym razem o "tworzenie organizacji ekstremistycznej i podżeganie do nienawiści wobec władz". Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet do 15 lat więzienia.

