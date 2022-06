Rosja zaostrza prawo, które uderzy w przeciwników Kremla

Zobacz wideo Rosję i Chiny łączy ścisłe partnerstwo na wielu płaszczyznach?

Przepisy w pierwszej kolejności uderzą w rosyjską opozycję. Kiedy wejdą w życie, za wzywanie do nałożenia na Rosję sankcji lub podejmowanie innych działań szkodzących reżimowi grozić będzie od dwóch do czterech lat więzienia. Rosjanie, którzy wezmą udział w działaniach zbrojnych przeciwko Rosji zostaną wysłani do kolonii karnej nawet na 20 lat.

Podobna kara grozi za zdradę państwa. Natomiast za współpracę z zagranicznymi służbami i organizacjami ustawa przewiduje karę do ośmiu lat pozbawienia wolności. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że Kreml inaczej niż opozycja ocenia, co jest w interesie państwa, a co nie jest. Według opozycji to Władimir Putin i jego współpracownicy są wrogami Rosji i szkodzą jej interesom.

We wtorek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że rosyjska ustawa o "zagranicznych agentach" narusza konstytucyjne prawa Rosjan. Sędziowie zobowiązali Rosję do wypłacenia organizacjom napiętnowanym tym określeniem po 10 tysięcy euro odszkodowania. Moskwa nie zamierza wykonać wyroku.

W ocenie strasburskiego Trybunału władze Rosji złamały konwencję chroniącą prawa człowieka. Sędziowie wskazali, że ustawa o "zagranicznych agentach" ogranicza obywatelskie prawo do zgromadzeń i wyrażania poglądów. Według Trybunału represyjne prawo doprowadziło do likwidacji części pozarządowych organizacji, a inne zmusiło do poważnego ograniczenia swojej działalności.

Wśród 73 rosyjskich organizacji, które wygrały proces przeciwko państwu rosyjskiemu są między innymi: Memoriał, Agora, Komitet Przeciwko Torturom, ruch Gołos i Centrum Analityczne Jurija Lewady.

11 czerwca Władimir Putin podpisał ustawę, która odrzuca respektowanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

