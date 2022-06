Służba Bezpieczeństwa Ukrainy regularnie publikuje przechwycone nagrania rozmów rosyjskich żołnierzy. Tym razem SBU poinformowała, że Rosjanie nadal używają na froncie we wschodniej części kraju bomb fosforowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Rosyjski żołnierz Wadim Szyszymarin skazany na dożywocie za zabicie ukraińskiego cywila. W sądzie skonfrontowała się z nim wdowa

SBU przechwyciła kolejną rozmowę Rosjan. "Z samochodu zostanie durszlak"

W nagraniu opublikowanym przez SBU 13 czerwca rosyjski żołnierz rozmawia ze swoją matką. - Z naszej strony leciał w ich kierunku fosfor - mówił żołnierz, dodając, że wojskowi otrzymali rozkaz strzelania do wszystkich samochodów oraz do cywilów. - Z samochodu zostanie durszlak - przyznał mężczyzna, na co usłyszał westchnięcie matki.

"Przypomnijmy, że użycie bomb fosforowych jest zbrodnią przeciwko ludzkości i pogwałceniem konwencji genewskiej. A zabijanie cywilów jest sprzeczne z prawami i zwyczajami wojny" - podkreśla SBU dodając, że wszystkie przechwycone rozmowy są gromadzone i zostaną wykorzystane do osądzenia sprawców. Tylko między 4 a 19 czerwca tego roku ukraińscy śledczy wszczęli 594 postępowania karne za przestępstwa popełniane w Ukrainie.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Co kradną Rosjanie? "Lista hitów" MON Ukrainy. Toaleta w TOP5

Ukraina. 111. dzień wojny

Ukraińska armia poinformowała, że Rosjanie kontynuują ataki na wschodzie, a także prowadzą ostrzały rakietowe i z powietrza na pozostałym obszarze kraju. Rosjanie ostrzelali pozycje sił zbrojnych Ukrainy na pograniczu obwodów sumskiego i czernihowskiego. W rejonie Sumy przeprowadzili zwiad dronami. W kierunku chersońskim wojska rosyjskie bronią swoich pozycji, prowadzą ostrzał pozycji ukraińskich. Jak informuje sztab generalny, najeźdźca prowadzi ostrzał artyleryjski. Rosjanie wciąż szturmują Siewierodonieck - wykorzystują do tego artylerię, wzmacniają i przegrupowują swoje siły.

Bałtyk. Rosyjskie samoloty w "niewidzialnym" przelocie. "Przedmurze konfliktu"

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.