Rosjanie wysadzili ostatni most w Siewierodoniecku. Nieoficjalnie: Putin wysyła policjantów do Donbasu

Rosjanie zniszczyli trzeci, ostatni most nad Dońcem Siewierskim w Siewierodoniecku - poinformował w mediach społecznościowych gubernator obwodu ługańskiego. Do miasta nie da się dostarczyć pomocy, nie można też ewakuować cywilów, ale - jak podkreśla Ukraina - nie jest ono całkowicie zablokowane. Tymczasem rosyjski portal niezależny Meduza przekazał, że Władimir Putin wysyła do Donbasu policjantów z Rosji.

5 Fot. Oleksandr Ratushniak / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl