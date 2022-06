18-latka donosiła Rosjanom o lokalizacji ukraińskich wojsk. Grozi jej dożywocie

18-letnia kobieta, mieszkanka obwodu donieckiego, informowała Rosjan, gdzie stacjonują obrońcy Ukrainy - przekazała Prokuratura Generalna. Miała to zrobić co najmniej 14 razy. Teraz może trafić do więzienia. Wymiar sprawiedliwości prowadzi ponad 1400 spraw o zdradę i kolaborację z okupantem.

