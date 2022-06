Trwają walki w Siewierodoniecku w obwodzie ługańskim na Ukrainie. Według brytyjskiego wywiadu wojskowego Rosjanie chcą stopniowo przejąć od Ukraińców Siewierodonieck i okolice używając nieproporcjonalnie wielkiej przewagi sił i artylerii. NEXTA opublikowała na Twitterze nagranie z frontu, które zostało wykonane przez znajdujących się w miejscowości żołnierzy.

Siewierodonieck. Ukraińskim żołnierzom udało się wydostać z okrążenia Rosjan

"Ukraińscy bojownicy zostali połowicznie okrążeni, ale byli w stanie przedostać się na inną pozycję i po drodze zabić kilku okupantów" - czytamy w opisie zamieszczonego nagrania. To, co jest jednak wyjątkowe w zarejestrowanym materiale, to jego punkt widzenia. Film został bowiem nagrany z perspektywy jednego z żołnierzy.

Wojna w Ukrainie. Trwają walki w Siewierodoniecku. Rosjanie wzmocnią swoje siły?

Jak poinformował szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj, szczególnie trudna sytuacja panuje w pobliskiej miejscowości Toszkiwka, gdzie Rosjanie próbują przerwać linię ukraińskiej obrony. Serhij Hajdaj powiedział, że sytuacja w obwodzie ługańskim jest najgorsza w całym kraju. Nie sposób policzyć rosyjskich ostrzałów.

Trwają walki na ulicach Siewierodoniecka, siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki w rejonach miejscowości Wrybiwka, Metołkino i Mykołajiwka, a także w okolicy Popasnej, położonej około 30 kilometrów na południe od Siewierodoniecka. Jak powiedział Serhij Hajdaj, nie można określić liczby ofiar. Siły rosyjskie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne. W ciągu ostatniej doby Rosjanie ostrzelali też zakłady "Azot" i "Skłopłastyk" w Siewierodoniecku, a także miasta Łysyczańsk, Metołkine i Pawłohrad.

Jak pisze brytyjski wywiad w codziennym raporcie, Rosjanie przygotowują utworzenie dodatkowych, trzecich batalionów w niektórych jednostkach walczących w Donbasie. By je w pełni sformować, brakuje jednak żołnierzy. Aby bataliony zostały wysłane do Ukrainy, trzeba będzie skorzystać albo z młodych rekrutów, albo z rezerwistów objętych mobilizacją. Według brytyjskiego wywiadu, wysłanie trzecich batalionów skróci okres przegrupowania rosyjskich sił we wschodniej Ukrainie.

