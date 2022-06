Amerykański historyk: "Rosja ma plan zagłodzenia świata", "zaczną się zamieszki". Wymienia trzy punkty

Zobacz wideo Rosję i Chiny łączy ścisłe partnerstwo na wielu płaszczyznach?

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Timothy Snyder podkreślił, że Rosja ma plan dotyczący zaprowadzenie głodu na świecie. "Władimir Putin przygotowuje się do zagłodzenia znacznej części rozwijającego się świata jako kolejnego etapu swojej wojny w Europie" - napisał historyk, dodając, że "w normalnych czasach" Ukraina była liderem eksportu produktów spożywczych.

Putin obmyślił "plan głodowy" - ostrzega amerykański historyk

Obecnie jednak rosyjska blokada morska uniemożliwia eksport zboża z Ukrainy. "Jeśli rosyjska blokada będzie kontynuowana, dziesiątki milionów ton żywności zgniją w silosach, a dziesiątki milionów ludzi w Afryce i Azji będą głodować. Ten plan Putina jest tak przerażający, że trudno nam to pojąć. Zapominamy też, jak ważne dla polityki jest jedzenie. Pomocne mogą być przykłady historyczne" - podkreślił Timothy Snyder.

"Pomysł, że kontrolowanie ukraińskiego zboża może zmienić świat, nie jest nowy. Chcieli to zrobić zarówno Stalin, jak i Hitler. Według Stalina czarnoziemy Ukrainy miały być wykorzystane do budowy gospodarki przemysłowej ZSRR. W rzeczywistości skolektywizowane rolnictwo zabiło około czterech milionów Ukraińców" - zaznaczył historyk, pisząc o Wielkim Głodzie w Ukrainie w latach 30. "Warto zauważyć, że gdy ludzie zaczęli masowo umierać, Stalin obwiniał samych Ukraińców. Sowiecka propaganda nazywała tych, którzy zwracali uwagę na głód 'nazistami'. Prawdziwi naziści mieli podobne idee. Podobał im się pomysł kontrolowania ukraińskiego rolnictwa. To był w rzeczywistości główny cel wojny Hitlera" - dodał. Historyk wyjaśnił, że Hitler chciał przekierować ukraińskie zboże ze Związku Radzieckiego do III Rzeszy, mając nadzieję, że uda się zagłodzić miliony obywateli sowieckich.

Timothy Snyder zaznaczył, że II wojna światowa w dużej mierze toczyła się o Ukrainę, między dyktatorami, którzy chcieli kontrolować dostawy żywności.

Trzy poziomy przerażającego planu Putina

Jego zdaniem plan Władimira Putina ma zadziałać na trzech poziomach. Pierwszym z nich jest zniszczenia państwa ukraińskiego poprzez odcięcie eksportu. Jak dodał, ma on również na celu "wygenerowanie uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu", co doprowadziłoby do niestabilności w Unii Europejskiej.

"Wreszcie, co najstraszniejsze, światowy głód jest niezbędnym tłem dla rosyjskiej kampanii propagandowej przeciwko Ukrainie. Obrazy rzeczywistej, masowej śmierci z głodu będą potrzebne propagandzie" - podkreślił historyk. "Kiedy zaczną się zamieszki związane z brakiem żywności i szerzącym się głodem, rosyjska propaganda będzie obwiniać Ukrainę i wzywać do uznania rosyjskich zdobyczy terytorialnych w Ukrainie oraz do zniesienia wszystkich sankcji" - zaznaczył.

Timothy Snyder stwierdził, że Rosja planuje zagłodzić mieszkańców Azji i Afryki, "aby wygrać swoją wojnę w Europie". "Jest to nowy poziom kolonializmu i najnowszy rozdział polityki głodu" - dodał.

Przypomnijmy, rosyjskie okręty zablokowały port w Odessie, odcinając w ten sposób Ukrainę od dostępu do Morza Czarnego - z tego powodu statki ze zbożem nie mogą wypłynąć, co zaostrza światowy kryzys żywnościowy. Rosja wykorzystuje zboże jako element szantażu już od kilku tygodni.