Białoruski, niezależny serwis NEXTA opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać byłego wiceprezesa Gazprombanku i rzecznika Gazpromu. Igor Wołobujew jest widoczny w grupie mężczyzn, którzy ćwiczą strzelanie.

Wojna w Ukrainie. Były wiceprezes Gazprombanku walczy przeciwko Rosji

Następnie opowiada, że wstąpił do legionu "Wolność Rosji", który walczy po stronie Ukrainy. Wołobujew tłumaczy, że wyjechał z Rosji na początku marca. Do Ukrainy pojechał ze względu na swoją rodzinę i ukraińskie korzenie. - Jeśli nienawidzicie putinowskiego reżimu i chcecie, by Rosja była wolnym, demokratycznym krajem, zgłaszajcie się - mówi na nagraniu były wiceprezes Gazprombanku, cytowany przez portal korrespondent.net.

Dokładne powody swojej decyzji Wołobujew podał w rozmowie z rosyjskim portalem śledczym Insider. - Nie mogłem dłużej przebywać w Rosji. Jestem Ukraińcem z pochodzenia, nie mogłem obserwować, stojąc z boku, co Rosja robi z moim krajem. Mój przyjazd do Ukrainy jest jak skrucha, chcę zmyć moją rosyjską przeszłość. Chcę pozostać w Ukrainie do zwycięstwa - mówił.

Igor Wołobujew jeszcze w 2022 roku był wiceprezesem Gazprombanku, w którym pracował przez sześć lat. Wcześniej, przez 16 lat, pracował w rosyjskim koncernie paliwowym Gazprom, z czego dziewięć w roli rzecznika spółki. Pod koniec kwietnia Wołobujew w rozmowie z Reutersem powiedział, że Rosja nie ma przyszłości, a kraj się rozpadnie.

