Putin o inflacji: Jest nazywana moim imieniem. Nie mamy z nią absolutnie nic wspólnego

"Inflacja Putina" czy "putinflacja" to określenia, które są stosowane głównie w zachodnich mediach i przez polityków z Europy, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Za słowem tym kryje się tłumaczenie, że to Rosja - wypowiadając wojnę w Ukrainie - doprowadziła do wysokich cen produktów, międzynarodowego kryzysu żywnościowego oraz przerwania łańcuchów dostaw.

Rosja. Władimir Putin poruszył temat inflacji

Władimir Putin podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami odniósł się do sankcji nałożonych przez Zachód na Moskwę. Jego słowa cytują rosyjskie media, w tym m.in. agencja informacyjna TASS. Podczas spotkania Putin miał powiedzieć o państwach zachodnich:

Inflacja jest tam nazywana moim imieniem. Nie mamy z nią absolutnie nic wspólnego. To wynik ich błędów, zwłaszcza tych długofalowych.

Prezydent Rosji dodał, że rosnąca inflacja to nie tylko problem Rosji, ale też państw, które nałożyły na Moskwę sankcje. Jako przykład podał Stany Zjednoczone. - Twierdzą, że Rosja jest winna wszystkiemu. A my nie mamy z tym nic wspólnego - powtórzył.

Eksperci oszacowali, że działania Rosji odpowiadają za 1/3 inflacji w Polsce

W czwartek 9 czerwca w Sejmie premier Mateusz Morawiecki, który często używa określenia "putinflacja", mówił, że głównym problemem wzrostu cen na świecie jest "prezydent Rosji i wojna, jaką wywołał".

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że inflacja w Polsce w maju 2022 roku wyniosła 13,9 proc., a z prognoz ekonomistów wynika, że wzrośnie jeszcze bardziej do końca roku. Spory, chociaż niejedyny, wpływ na inflację mają ceny paliw i gazu, które do tej pory były w większości sprowadzane z Rosji.

Analitycy Banku Pekao jeszcze w kwietniu informowali, że działania Rosji odpowiadają za 1/3 inflacji w Polsce. - Wzrost cen usług w Polsce jest wyższy niż w strefie euro. Napędzony jest on czynnikami lokalnymi, mamy niedobory pracowników w wielu branżach, co powoduje presję płacową. Inflacja bazowa, bez cen energii zainfekowanych przez wojnę, jest wyższa niż w państwach rozwiniętych - wyjaśniał w rozmowie z portalem money.pl analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki.

Według eksperta nawet wówczas, gdy sytuacja międzynarodowa w związku z wojną w Ukrainie się unormuje, to podobnie jak z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, poziom inflacji spadnie, ale i tak może być w Polsce wyższy niż w innych krajach.

