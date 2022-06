Andrzej Duda w rozmowie z niemieckim "Bildem" skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza, którzy kontynuują rozmowy z prezydentem Rosji. W ostatnim czasie media informowały, że Macron miał zaproponować Wołydymyrowi Zełenskiemu, by ten poszedł na ustępstwa w sprawie suwerenności Ukrainy, co pozwoliłoby "zachować twarz" Putinowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Putin wraca do idei wielkiego mocarstwa? Prof. Legucka: Próbuje odbudować Związek Sowiecki

Rosja. Siergiej Ławrow reaguje na słowa Andrzeja Dudy, który porównał Putina do Hitlera

Minister spraw zagranicznych Rosji postanowił odnieść się do fragmentu wypowiedzi Dudy, w którym polski prezydent porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. Siergiej Ławrow dał "radę" dla polityków z Polski oraz powtórzył propagandowe i nieprawdziwe twierdzenia Kremla.

- Polska i jej przywódcy, którzy dopuszczają się używania takich twierdzeń, powinni lepiej przestudiować własną historię i wydarzenia, które leżą u podstaw polskiej historii - powiedział Ławrow cytowany przez portal moskwa24.ru.

Przeczytaj więcej informacji ze świata na stronie głównej Gazeta.pl.

Putin, Scholz i Macron o "bezpieczeństwie żywnościowym"

Warto podkreślić, że tezy przedstawiane przez rosyjskich polityków nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Są one wykorzystywane w celach propagandowych, by wzmocnić poparcie Rosjan do wojny w Ukrainie, która przez Kreml nazywana jest "specjalną operacją wojskową".

Andrzej Duda porównał Putina do Hitlera

Jak pisaliśmy, Andrzej Duda skrytykował prowadzenie rozmów z Władimirem Putinem, zauważając, że dialog ten nie prowadzi do żadnego rozwiązania w sprawie wojny w Ukrainie:

Jestem zdumiony wszystkimi rozmowami, które są w tej chwili prowadzone z Putinem. Przez kanclerza Scholza, przez prezydenta Emmanuela Macrona. Rozmowy te nie przynoszą żadnych rezultatów. Co osiągają? Legitymizują one jedynie osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnie popełniane przez armię rosyjską w Ukrainie. On jest za to odpowiedzialny. To on podjął decyzję o wysłaniu tam wojsk. Podlegają mu dowódcy. Czy ktoś tak rozmawiał z Adolfem Hitlerem podczas II wojny światowej? Czy ktoś powiedział, że Adolf Hitler musi zachować twarz? Że powinniśmy postępować w taki sposób, aby nie upokarzać Adolfa Hitlera? Nie słyszałem takich głosów.

Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Duda krytycznie o Scholzu i Macronie: Czy ktoś tak rozmawiał z Hitlerem?