Ukraiński sztab: Do 18 czerwca sprawdzian gotowości bojowej Białorusi. Potem chcą zamknąć część nieba

Trwa 108. dzień rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. W Siewierodoniecku jak i w okolicznych wsiach i miasteczkach trwają intensywne walki uliczne, a obie strony ponoszą poważne straty. Brytyjscy analitycy w codziennym podsumowaniu relacjonują, że Rosjanie prowadzą również zmasowany ostrzał artyleryjski, próbując zmusić Ukraińców do odwrotu.

Brytyjczycy poinformowali, że rosyjskie bombowce zaatakowały ukraińskie pozycje za pomocą przestarzałych rakiet Kh-22, przeznaczonych głównie do przenoszenia głowic nuklearnych i atakowania lotniskowców. Zdaniem brytyjskiego wywiadu, rakiety te wyposażone w głowice konwencjonalne są bardzo nieprecyzyjne i mogą powodować dużą liczbę ofiar wśród cywilów.

Używanie tak przestarzałego sprzętu może świadczyć o braku nowoczesnych, precyzyjnych rakiet. Z kolei ukraińska obrona przeciwlotnicza zapobiega rosyjskim uderzeniom w głębi kraju

- czytamy w brytyjskiej analizie.

Również amerykański think-tank Institute for The Study Of War podaje, że siły rosyjskie kontynuują ataki naziemne w obrębie Siewierodoniacka , ale "jeszcze nie zapewniły pełnej kontroli nad miastem", a "ukraińscy urzędnicy wysyłają coraz pilniejsze prośby o zachodnie systemy uzbrojenia ze względu na przewagę artylerii Rosjan".

Skuteczna artyleria będzie miała coraz większe znaczenie. Siły ukraińskie potrzebują nowych dostaw tych [artyleryjskicj - red.] systemów - zwłaszcza w rejonie Siewierodoniecka i Lisiczańska

Siły ukraińskie wykorzystują ostatnie zapasy systemów uzbrojenia i amunicji z czasów sowieckich, będą wymagały konsekwentnego wsparcia Zachodu, aby przejść na nowe łańcuchy dostaw amunicji i kluczowych systemów artyleryjskich

- punktuje ISW w swojej analizie.

Ukraina. Kolejne ataki Rosjan, rzecznik sztabu: Białoruś przerzuciła bataliony na granicę

Rzecznik Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych, Ołeksandr Sztupun, poinformował w sobotę, że w ciągu ostatniej doby armia odparła 14 ataków Rosjan. Zniszczono cztery czołgi, dwa systemy artyleryjskie, 11 pojazdów opancerzonych, cztery drony oraz magazyn amunicji. Jak przekazał, armia rosyjska szykuje się m.in. do natarcia na Słowiańsk w obwodzie donieckim; naciera też na miejscowość Nowotoszkiwske w obwodzie ługańskim.

Ołeksandr Sztupun przekazał również, że Białoruś przerzuciła siedem batalionów na granicę z Ukrainą (bataliony te mają "umacniać" granicę ukraińsko-białoruską). Siły te skoncentrowano na kierunku wołyńskim i poleskim. Ukraiński sztab podaje, że "do 18 czerwca ma trwać sprawdzian gotowości bojowej armii białoruskiej". Potem - według informacji strony Ukraińskiej - przestrzeń powietrza nad południową częścią Białorusi ma zostać zamknięta (ma się to stać do 8 lipca).

Ukraiński Sztab Generalny informuje również, że działania Rosjan nadal koncentrują się na wschodzie Ukrainy, gdzie prowadzone są natarcia oraz przegrupowania sił rosyjskich. Trwa również artyleryjski i rakietowy ostrzał ukraińskich pozycji.

Według informacji Sztabu Generalnego, w rejonie Charkowa Rosjanie utrzymują swoje pozycje. uniemożliwiając Ukraińcom odzyskanie okupowanych terenów. Ostrzał rakietowy, artyleryjski oraz naloty w rejonie Awdijiwki i Zaporoża uniemożliwiają przemieszczenie sił ukraińskich na linię frontu. Ukraiński Sztab Generalny poinformował również, że Rosjanie kontynuują blokadę portów na Morzu Czarnym, uniemożliwiając ruch jednostek cywilnych.