Rosja. Putin potrzebował pilnej pomocy medycznej? "Zły stan zdrowia jest coraz trudniejszy do ukrycia"

Od kilku miesięcy w mediach pojawiają się doniesienia na temat pogarszającego się stanu zdrowia Władimira Putina. Dziennikarze, powołując się często na dane wywiadowcze, wskazywali m.in. na chorobę Parkinsona czy nowotwór. Doniesień tych nie potwierdza oficjalnie Kreml twierdząc, że prezydent Rosji jest w dobrej formie.

Rosja. Władimir Putin miał zasłabnąć po wideokonferencji. Potrzebował "pilnej pomocy medycznej"

Na kanale General SVR, który ma być prowadzony przez byłego agenta rosyjskich służb i za który ma odpowiadać osoba o pseudonimie Wiktor Michjłowicz, pojawiła się informacja o złym samopoczuciu Władimira Putina. Prezydent Rosji miał poczuć się źle po trwającej 1,5 godziny telekonferencjami z wojskowymi.

Z doniesień kanału wynika, że Władimir Putin miał zasłabnąć w momencie, gdy wstawał od stołu. Polityk miał mieć silne zawroty głowy i nie mógł samodzielnie ustać na nogach. Według autora wpisu, 69-letni prezydent Rosji potrzebował "pilnej pomocy medycznej".

Kreml odwołał najbliższą konferencję Putina. Nie wiadomo, czy rozmowy z obywatelami w ogóle się odbędą

Lekarze, którzy zostali wyznaczeni do zajmowania się zdrowiem Putina, zakazali mu brania udziału w długich wystąpieniach publicznych. Dotyczyło to m.in. telekonferencji na żywo z obywatelami Rosji. "Być może, jeśli stan zdrowia Putina uda się ustabilizować, 'linia bezpośrednia' odbędzie się w sierpniu. Zły stan zdrowia prezydenta Rosji jest ostatnio coraz trudniejszy do ukrycia" - pisze General SVR na Telegramie.

"Linia bezpośrednia z Władimirem Putinem" to program nadawany od 2004 roku, którego celem jest umożliwienie obywatelom z całej Rosji nadsyłanie pytań do głowy państwa. W ubiegłych latach konferencje te trwały około czterech godzin.



W tym roku wydarzenie to zostało zaplanowane na połowę czerwca, ale w czwartek 9 czerwca poinformowano o przełożeniu spotkania na nieustalony jeszcze termin. Początkowo sądzono, że decyzja ta jest związana z tym, że Kreml chce uniknąć pytań o wojnę w Ukrainie.