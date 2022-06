Łukaszenka bajdurzy o "presji" z Zachodu. "Może będziemy zmuszeni walczyć o Ukrainę"

Zobacz wideo Rosję i Chiny łączy ścisłe partnerstwo na wielu płaszczyznach?

W piątek Alaksandr Łukaszenka ogłosił, że Białoruś jest "obiektem presji" Zachodu, zwłaszcza ze względów geopolitycznych. - Oni [Zachód - red.] jeszcze nie odeszli od celu wyrównania sił na froncie. A my musimy być przygotowani na konieczność zatrzymania tych działań - powiedział, jak cytuje Ukraińska Prawda, dodając, że "Zachód nie poprzestanie na Ukrainie".

- Przyjdą z Ukrainy Zachodniej czy skąd indziej. Może będziemy zmuszeni walczyć o zachodnią Ukrainę, żeby nie została podzielona. Bo to śmierć dla nas, nie tylko dla Ukraińców. Wokół dzieją się straszne rzeczy - dodał. Słowa Alaksandra Łukaszenki są absurdalne, bowiem to Rosja, która zaatakowała sąsiednie państwo i wciąż grozi innym, jeśli nie będzie po jej myśli, stanowi zagrożenie, nie Zachód.

"Świat wokół nas płonie"

Alaksandr Łukaszenka wezwał również, aby "nie dopuścić do ukraińskiego scenariusza na Białorusi". - Jeśli nie wyciągniemy wniosków z tego, co wydarzyło się w 2020 roku i później, zrobimy duży krok w kierunku ukraińskich wydarzeń. Ale będzie to dla nas trudniejsze niż dla Ukrainy. Nie straszę - wiecie, że nie mówię tego bez powodu - stwierdził.

- Nikt z nas nie chce takiego scenariusza, więc działamy. Sprawa jest kluczowa - powiedział. - Moi drodzy, nie daj Boże, zacznie się jakieś zamieszanie. Wtedy my (władze - przyp. red.) pójdziemy dalej. I nie chodzi o to, że będę tu biegał z karabinem maszynowym - wy będziecie biec przede mną - podkreślił.

- Świat wokół nas płonie: w jednym miejscu trwa wojna, w innych to tylko część wojny hybrydowej, która dotyczy mediów, gospodarki i tak dalej. Wszystko jest w płomieniach - dodał, wzywając do "oczyszczenia społeczeństwa białoruskiego z łajdaków" z organizacji pozarządowych.

Białoruskie władze zapowiedziały kontynuację ćwiczeń wojskowych na granicy z Ukrainą i krajami zachodnimi. Ponadto Aleksander Łukaszenko złożył szereg alarmujących oświadczeń, m.in. dotyczących utworzenie dowództwa operacyjnego dla wojsk na ukraińskiej granicy, zakup rosyjskich S-400 i Iskanderów, a nawet także "milicji ludowej" - przypomina Ukraińska Prawda.

