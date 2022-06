Donald Trump wściekły po zeznaniach Ivanki. Przekonuje, że córka nie wie, o czym mówi

W Izbie Reprezentantów Kongresu USA rozpoczęły się publiczne przesłuchania w sprawie szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Przewodniczący komisji Bennie Thompson i Liz Cheney przekonywali, że atak był elementem planu Donalda Trumpa pozostania przy władzy mimo przegranych wyborów. Trump uznał prace komisji za działanie czysto polityczne.

REKLAMA

Więcej informacji ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Otwierając transmitowane przez niemal wszystkie stacje telewizyjne (poza Fox News) posiedzenie komisji, demokrata Bennie Thompson oświadczył, że atak na Kapitol był próbą zamachu stanu, która mogła doprowadzić do końca amerykańskiej demokracji. - Donald Trump był w centrum tego spisku - mówił Thompson.

Były prezydent nie zrobił nic, by powstrzymać przemoc

Podczas posiedzenia wyemitowano wypowiedź byłego prokuratora generalnego Williama Barra, który zeznał, że poinformował Donalda Trumpa, iż twierdzenia o fałszerstwie wyborczym to "bzdury".

Republikanka Liz Cheney przekonywała, że po przegranych wyborach Donald Trump realizował siedmiopunktowy plan pozostania przy władzy, którego kulminacją był szturm na Kapitol. Według Cheney były prezydent przez wiele godzin nie robił nic, aby powstrzymać trwający atak. - Prezydent Trump krzyczał i był wściekły na swoich doradców, którzy mówili mu, że powinien zrobić więcej - mówiła Cheney, dodając, że wszystkie decyzje o skierowaniu na Kapitol dodatkowych sił bezpieczeństwa wydawał wiceprezydent Mike Pence.

Donald Trump skrytykował prace komisji, w której skład zgodziła się wejść tylko dwójka republikanów. Były prezydent nie tylko odrzucił zarzuty, ale nawet oświadczył, że 6 stycznia reprezentuje najwspanialszy ruch w historii USA.

Więcej na temat przesłuchań przed komisją pisaliśmy tutaj:

Trump komentował posiedzenie komisji za pośrednictwem swojego medium społecznościowego - Truth Social. Aplikacja i strona nie są dostępne z Polski, ale z relacji amerykańskich mediów wynika, że jest to okrojona wersja Twittera, która nie cieszy się zbyt dużą popularnością.

Trump w swoich wpisach zaatakował zwykle hołubioną przez siebie córkę Ivankę, której nagrane zeznania wyświetlono podczas posiedzenia. Ivanka Trump zeznała, że zdała się na to, co o tezach swojego ojca powiedział prokurator William Barr. - Szanuję prokuratura Barra, więc zaakceptowałam to, co mówił - powiedziała córka byłego prezydenta.

"Ivanka nie była zaangażowana w przeglądanie i badanie wyników wyborów. Już dawno się odmeldowała i moim zdaniem chciała tylko być taktowna wobec Billa Barra i jego pozycji prokuratora generalnego (był beznadziejny)" - napisał Trump.

Trump próbuje przekonywać, że córka nie była już włączona w działania administracji Białego Domu, gdy doszło do zamieszek na Kapitolu. CNN przypomina jednak, że Ivanka była tego dnia na wiecu ojca przed Kapitolem. Później apelowała też do atakujących o rozejście się, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Donald Trump miał wyrazić aprobatę dla okrzyków o powieszeniu wiceprezydenta

W kolejnych wpisał Trump nazwał Barra "słabym i przerażonym" oraz "tchórzem". Samo śledztwo nazwał "polowaniem na czarownice", a członków komitetu "politycznymi marionetkami". Stwierdził również, że to nie on wywołał atak na Kapitol, a "oszukane, skradzione wybory".

"Nigdy nie powiedziałem, ani nawet nie pomyślałem, żeby powiedzieć 'Powiesić Mike'a Pence'a'. To jest albo historia zmyślona przez kogoś, kto chce zostać gwiazdą, albo FAKE NEWS" - napisał również.

Według anonimowego świadka, którego przesłuchiwała komisja, Trump miał zareagować aprobatą na okrzyki, by powiesić Pence'a. Trump domagał się od Pence'a, by - niezgodnie z prawem - nie zaakceptował wyników wyborców. - Może nasi zwolennicy mają rację. Pence na to zasłużył - miał powiedzieć, gdy oglądał wydarzenia w telewizji.