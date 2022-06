Wojna w Ukrainie. Władze wzywają mieszkańców Mikołajowa do opuszczenia miasta

Rosjanie zgromadzili w regionie, przywiezione z Krymu jednostki artylerii samobieżnej "Pion" o zasięgu do 47 kilometrów. Ukraińska artyleria odpowiada ogniem. Mer Mikołajowa Ołeksandr Sienkiewicz powiedział, że żołnierze rosyjscy od dwóch tygodni ostrzeliwują obrzeża miasta, położone najbliżej Chersonia.

Mer Mikołajowa: Jeśli, ktoś ma możliwość, wyjazdu z miasta powinien to zrobić

Jak dodał, agresorzy często celują w osiedla mieszkalne. - Kiedy ludzie pytają mnie, czy bezpiecznie jest powrócić do miasta, odpowiadam, że nie. To niebezpieczne. Jeśli, ktoś ma możliwość, wyjazdu powinien to zrobić. Wszyscy, którzy mogą, powinni przenieść się do bardziej oddalonych części miasta, dopóki nie zniszczymy rosyjskich "Pionów" - mówił mer miasta.

Ołeksandr Sienkiewicz dodał, że nie można zapobiec ostrzałowi, a syreny alarmowe nie włączają się z powodu artylerii. - Kiedy pocisk wybucha, każdy już wie o niebezpieczeństwie, a władze wzywają wszystkich do udania się do schronów. Urząd miasta oferuje również bezpieczną ewakuację - tłumaczył mer Mikołajewa. Jak podkreślił, każdy ma możliwość opuszczenia Mikołajowa, wystarczy tylko zgłosić się przez internet.

Do wywożenia ludzi z Mikołajowa do Palanki w Mołdawii oraz do Odessy wykorzystywane są autobusy transportu miejskiego. Około połowa populacji Mikołajowa miała już wyjechać - z 480 tysięcy osób, jakieś 230 tysięcy.

Wojna w Ukrainie. Armia rosyjska ostrzelała osiedla w obwodach Ługańskim i Donieckim

W przeciągu ostatnich 24 godzin armia rosyjska ostrzelała 23 osiedla w obwodach ługańskim i donieckim, zabijając co najmniej trzech cywilów - donosi agencja Ukrinform.

Rosyjskie wojska zniszczyły lub uszkodziły w tym okresie 62 obiekty cywilne. Według informacji ukraińskiej agencji zaatakowane zostały budynki mieszkalne, zakład profilaktyki zakładów metali nieżelaznych, zakład maszyn drogowych, gospodarstwo rolne, maszyny rolnicze, zakład produkcyjny budowy maszyn, zakład produkcji amoniaku, budynek przedsiębiorstwa energetycznego, dworzec kolejowy, wieża ciśnień, budynki gospodarcze oraz samochody.

W ciągu ostatnich 24 godzin ewakuowano ponad 600 osób.

Wojna w Ukrainie. Od początku konfliktu zginęło prawie 32 tys. rosyjskich żołnierzy

Od początku wojny w Ukrainie Rosjanie stracili 31,9 tys żołnierzy - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Zniszczono także: 1409 czołgów, 3450 opancerzonych pojazdów bojowych, 712 systemów artyleryjskich, 222 MLRS, 97 systemów obrony powietrznej, 212 samolotów, 178 śmigłowców, 572 bezzałogowych statków powietrznych na poziomie operacyjnym i taktycznym, 125 pocisków manewrujących, 13 statków lub łodzi, 2438 pojazdy i zbiorniki z paliwem oraz 54 wyposażenia specjalne. Największe straty Rosjanie ponieśli w kierunku Charkowa i Bachmutu.