Boris Johnson "zbulwersowany" karą śmierci dla Brytyjczyków schwytanych w Donbasie. Zacharowa: Histeryczna reakcja

Współpracownicy premiera Borisa Johnsona opublikowali oświadczenie w piątek - podaje "The Guardian". "Szef rządu polecił ministrom, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, aby sprowadzić skazanych do ich rodzin rodzinami tak szybko, jak to możliwe. Całkowicie potępiamy pozorny wyrok skazujący tych ludzi na śmierć. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla naruszenia ochrony, do której są uprawnieni" - podkreślają władze w Londynie, cytowane przez "The Guardian".

Po ogłoszeniu wyroku Wielka Brytania przypomniała, że mężczyznom przysługuje ochrona na podstawie Konwencji Genewskich. Dodano, że Brytyjczycy od lat mieszkali w Ukrainie i walczyli w regularnej armii.

"Histeryczna reakcja"

Rzecznik Downing Street 10 dodał, że priorytetem Wielkiej Brytanii jest współpraca z ukraińskim rządem, by zapewnić uwolnienie obywateli Wielkiej Brytanii tak szybko, jak to możliwe.

Na te słowa odpowiedziała już rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa, cytowana przez "The Guardian". Oceniła, że Wielka Brytania zareagowała "histerycznie" na skazanie Aidena Aslina i Shauna Pinnera. Na swoim koncie na Telegramie Zacharowa zwróciła uwagę, że Wielka Brytania powinna odwołać się do "władz w Donieckiej Republice Ludowej, która jest międzynarodowo uznawana za część Ukrainy" [tu Maria Zacharowa mija się z prawdą - red.].

Komentarza odmówił natomiast minister spraw zagranicznych Rosji. Siergiej Ławrow argumentował, że teren, na którym pojmano i skazano obywateli Wielkiej Brytanii, jest pod jurysdykcją Donieckiej Republiki Ludowej - podaje brytyjski dziennik.

"Rażące naruszenie konwencji genewskich"

Z kolei ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss poinformowała, że rozmawiała ze swoim ukraińskim odpowiednikiem, Dmytro Kułebą. Dyplomaci omówili możliwości działań na rzecz uwolnienia jeńców wojennych. Truss opisała wyrok śmierci dla Aidena Aslina i Shuana Pinnera jako "rażące naruszenie konwencji genewskich".

Skazani to dwaj Brytyjczycy Shaun Pinner i Aiden Aslin oraz obywatel Maroka Brahim Saadoun. Sąd uznał ich za winnych "walki jako najemnicy, a także popełnienia czynów, mających na celu przejęcie władzy i obalenie porządku konstytucyjnego Donieckiej Republiki Ludowej".

