Animację umieścił w sieci Franciszak Wiaczorka, białoruski polityk i opozycjonista, jeden z doradców Swiatłany Cichanouskiej. Od początku otwartej wojny relacjonuje on między innymi to, w jaki sposób Rosjanie wykorzystują jego ojczyznę do ataków na Ukrainę.

REKLAMA

Animacji nie należy traktować jako precyzyjnego zapisu miejsca i czasu każdego uderzenia rosyjskiej rakiety. Jest oparta o dane z portalu Livemap.com, który gromadzi doniesienia pojawiające się w sieci na temat konfliktu i przybliżoną lokalizację każdego z wydarzeń umieszcza na mapie. Animację należy więc traktować jako ogólne zobrazowanie skali rosyjskich uderzeń i ich zasięgu.

Masowa skala ataków

Według wystąpienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z 4 czerwca, do tego momentu Rosjanie odpalili na Ukrainę 2503 rakiet manewrujących i balistycznych. Miesiąc wcześniej Pentagon oficjalnie podawał, że Rosjanie odpalili na Ukrainę już około 2,1 tysiąca pocisków manewrujących i balistycznych. Tempo uderzeń było największe w pierwszych tygodniach wojny, potem znacznie spadło. Na przykład Kijów w ogóle nie był atakowany przez miesiąc od początku maja do początku czerwca.

Rosjanie twierdzą, że atakują wyłącznie obiekty związane z wysiłkiem wojennym i infrastrukturę transportową. Mnóstwo zdjęć i nagrań nie pozostawia jednak wątpliwości, że masowo atakują też istotne z punktu widzenia ukraińskiej gospodarki obiekty cywilne. Na przykład jeden z największych ukraińskich elewatorów zbożowych i punkt załadunku ziarna na statki w porcie Mikołajów.

Ostatni atak na Kijów był wycelowany w zakłady remontu taboru kolejowego. Rosjanie twierdzili, że Ukraińcy trzymają tam setki czołgów dostarczonych z Zachodu. Przywiezieni na miejsce dziennikarze nie mogli się ich jednak doszukać. Widzieli jedynie wagony.

Rosjanie atakują też takie obiekty, które nie mają znaczenia gospodarczego. Na przykład administracyjne czy kulturalne. Jak ten budynek Centrum Kultury w Łozowej w obwodzie charkowskim, zaatakowany w maju przez ciężką rakietę Ch-22, skonstruowaną do atakowania zespołów okrętów NATO i dysponującą silną głowicą zawierającą tonę materiałów wybuchowych.

Ograniczony sukces

Tym, co Rosjanom się udało w tej kampanii uderzeń rakietowych, jest faktyczne sparaliżowanie ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Większość zakładów została zniszczona, choć Ukraińcy mieli zawczasu ewakuować kluczowych ludzi, plany i część urządzeń oraz zapasów. Nie są jednak w stanie odtworzyć produkcji na skalę przedwojenną. Zniszczono też wszystkie wojskowe zakłady remontowe, ograniczając zdolność Ukraińców do napraw uszkodzonego sprzętu. Częściowo te zdolności rozproszono i ukryto w różnych cywilnych halach, ale istotna część poważniej uszkodzonego ciężkiego sprzętu jest wywożona na naprawy za zachodnią granicę.

To, co się Rosjanom nie udało, choć próbowali i ciągle próbują, to sparaliżować, albo chociaż ograniczyć dostawy broni z państw NATO, oraz transport zaopatrzenia z zachodu i centrum kraju do oddziałów walczących na wschodzie i południu. Liczne próby ataków na infrastrukturę kolejową nie wywarły praktycznie żadnego efektu, ponieważ taka jej natura, że trudno ją uszkodzić, a można ją stosunkowo łatwo i szybko naprawiać. W różnych atakach na centra szkoleniowe i domniemane składy zaopatrzenia Rosjanie też mieli umiarkowane sukcesy, choć czasem zdarza im się zabić nawet dziesiątki ukraińskich żołnierzy. To jednak nie ma wielkiego znaczenia w ogólnym rozrachunku.

Nie udało się nawet zniszczyć kluczowych mostów nad rzeką Dniepr, choć Rosjanie próbowali, atakując je w miejscowości Dnipro. Podobnie jak ważny most w miejscowości Zatoka na południu Ukrainy, stanowiący cześć ważnej drogi zaopatrzeniowej z Rumunii. W pierwszych dwóch tygodniach maja wystrzelili w jego kierunku kilka salw rakiet manewrujących, łącznie kilkanaście pocisków, z których trafiło kilka. Most był uszkodzony, ale nie zniszczony. Ataki były ponawiane, ostatni w pierwszym tygodniu czerwca. Most dalej stoi, choć jest poważnie uszkodzony i nieprzejezdny dla pociągów.

Po prostu trafienie i zniszczenie mostu to wbrew pozorom trudne zadanie. Przy użyciu takich rakiet jak Rosjanie, to nawet bardzo trudne. Te najbardziej precyzyjne w rodzaju Kalibrów mają za słabe głowice, żeby zrobić większe wrażenie na odpornych betonowych i stalowych konstrukcjach. Te w rodzaju Iskanderów czy Ch-22 mają albo za krótki zasięg, albo są zdecydowanie za mało celne. Do takich zadań najlepsze są ciężkie bomby naprowadzane, zrzucane z samolotów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza jest jednak na tyle silna, że Rosjanie nie są w stanie swobodnie wlatywać głębiej nad Ukrainę i przeprowadzać takich nalotów.

Rosja przeprowadziła atak rakietowy na toaletę. "Zanieczyścili powietrze"

Istotny koszt

Poważniejszym problemem Rosjan może być to, że wystrzelali się ze znacznej części swoich zapasów rakiet dalekiego zasięgu. Ich produkcja po upadku ZSRR nigdy nie była duża ze względu na koszty. Nie ma precyzyjnych wyliczeń, ponieważ Rosjanie nigdy nie ujawniali, jakie mają zapasy, jednak ze strony zachodnich oficjeli padają sugestie wskazujące, że na Ukrainę mogła już spaść większa część rosyjskiego zapasu broni precyzyjnej dalekiego zasięgu. Potwierdza to fakt, że do ataków są wykorzystywane takie pociski jak wspomniany Ch-22, który jest już starą radziecką konstrukcją o zupełnie innym przeznaczeniu i ograniczonej przydatności do ataków na cele lądowe. Głównie ze względu na najpewniej bardzo ograniczoną celność. Podobnie jak wielokrotne przypadki atakowania celów lądowych rakietami ziemia-woda Bastion i Bal, które owszem mogą w trybie alternatywnym zostać użyte do takiego zadania, ale to marnotrawstwo wyspecjalizowanych i drogich pocisków mających topić okręty NATO.

Jednocześnie jest bardzo prawdopodobne, że Rosjanie będą mieli poważne problemy z szybkim uzupełnieniem wyczyszczonych arsenałów. Z analiz szczątków ich rakiet jasno wynika, że ich elektronika jest oparta o podzespoły zachodniej produkcji lub pochodzenia. Po agresji na Ukrainę w 2014 roku reżim sankcji nie był specjalnie szczelny, więc Rosjanie byli w stanie sprowadzać różne podzespoły mające teoretycznie cywilne zastosowanie i wykorzystywać je do produkcji uzbrojenia. Teraz będzie to znacznie trudniejsze, zwłaszcza że do sankcji przyłączyły się państwa azjatyckie, będące kluczowymi producentami na przykład procesorów.

Ich kampanię uderzeń rakietowych trudno więc uznać za sukces. Choć na pewno przysporzyła Ukraińcom wiele śmierci, cierpienia i poważnych strat gospodarczych, to nie jest nawet blisko sparaliżowania ich państwa i wysiłku wojennego. Rosjanom nie udało się też zniszczyć ukraińskiego lotnictwa, które pomimo licznych prób ataków na jego bazy, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, dalej walczy i to na zaskakująco dużą skalę.