Podczas środowego spotkania z sycylijskimi księżmi i biskupami papież Franciszek poruszył "nurtujące go" kwestie związane z tym, jak duchowni stosują się do reform liturgicznych Soboru Watykańskiego II - podały m.in. portale Angelus News i Catholic News Agency. - Jak się miewa reforma, którą wprowadził Sobór? Co z liturgią? - pytała głowa Kościoła katolickiego.

REKLAMA

Papież Franciszek zakończy wcześniej swój pontyfikat? "Dogodna okazja"

Franciszek do księży: Jak wasze kazania są dłuższe niż osiem minut, to ludzie wychodzą na papierosa

- Nie wiem, jak księża z Sycylii głoszą kazania, bo nie uczestniczę w ich mszach [...]. Czy robią to tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają, bo w homilii ksiądz mówi o wszystkim i o niczym? - zastanawiał się Franciszek. - Pamiętajcie, że po ośmiu minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści: myśli, uczuć i obrazów, które będą nosić przez cały tydzień - apelował do duchownych.

Więcej wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Zobacz wideo Czy papież Franciszek przyleci do Polski? Szrot: To jest decyzja Ojca Świętego. Prezydent go zaprosił

Papież Franciszek: Jest 60 lat po II Soborze, a księża nadal noszą koronkowe szaty

Franciszek zwrócił uwagę nie tylko na długość kazań, ale także na staromodny styl ubierania się sycylijskich kapłanów. - Powiem wam coś szczerze. Nie chodzę na tutejsze msze, ale widziałem zdjęcia. A na nich, moi drodzy, zawsze są koronki, birety... Gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze! Przydałoby się jakoś zaktualizować sztukę liturgiczną, tę modę liturgiczną - podkreślił papież. - Tak, zakładanie koronek babci czasami jest w porządku, ale tylko czasami.

Chłopiec z Ukrainy poprosił Franciszka, by ten odwiedził jego kraj

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>