Finlandia zbuduje zapory na granicy z Rosją? Boi się powtórki z Polski

- Rząd zdecyduje o barierach granicznych dla stref krytycznych na wschodniej granicy, na podstawie oceny fińskiej Straży Granicznej - powiedziała w oświadczeniu na temat zapór minister spraw wewnętrznych Krista Mikkonen. Oprócz budowy barier na granicy Finlandia chce rozwinąć infrastrukturę drogową, która ułatwi patrolowanie terenu po stronie krajowej.

Rząd w Helsinkach chce zmienić również zasady przyjmowania wniosków o azyl. Dokumenty można będzie składać tylko w określonych punktach wjazdowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej migranci mają prawo ubiegać się o azyl w dowolnym punkcie wjazdu do kraju członkowskiego.

Finlandia zbuduje zapory na granicy z Rosją? Boi się powtórki z polskiej granicy

Helsinki obawiają się prób wywierania presji ze strony Kremla, stąd decyzja o wzmocnieniu bezpieczeństwa granic. W Finlandii pojawiają się bowiem obawy, że Moskwa może wysyłać na granicę osoby ubiegające się o azyl do swoich granic. Byłaby to powtórka scenariusza m.in. z polsko-białoruskiej granicy, kiedy setki migrantów z Bliskiego Wschodu, Afganistanu i Afryki utknęły na wschodzie Polski.

Finlandia graniczy z Rosją na odcinku o długości ok. 1300 km. Większa część obszarów granicznych to tereny zalesione, oznaczone m.in. tablicami.

Finlandia i Szwecja czekają na przyjęcia do NATO

Finlandia ubiega się o przyjęcie do NATO. 18 maja ambasador Finlandii przy NATO Klaus Korhonen i ambasador Szwecji Axel Wernhoff złożyli w Brukseli listy wyrażające zainteresowanie ich krajów przyjęciem do sojuszu. Wnioski przyjął sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Oba państwa chcą dołączyć do Sojuszu po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Aby kraj stał się członkiem NATO, jego wniosek o przystąpienie musi być zaakceptowany przez wszystkie kraje członkowskie.

Władimir Putin stwierdził, że Rosja będzie tolerować przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, ale ostrzegł, że Kreml zareaguje, jeśli sojusz zainstaluje bazy wojskowe lub sprzęt w którymkolwiek z tych krajów.

