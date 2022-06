W Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy - nieformalnej stolicy części obwodu ługańskiego kontrolowanej przez rząd w Kijowie - trwają zacięte walki. Miasto jest pod zmasowanym ostrzałem Rosjan, którzy niszczą wszystko, co spotkają na swojej drodze. "Jeden z symboli Siewierodoniecka został zniszczony. Spłonął Pałac Lodowy" - przekazał w czwartek (9 czerwca) na Telegramie szef władz obwodu Serhij Hajdaj.

Wojna w Ukrainie. Pałac Lodowy w Siewierodoniecku zniszczony

Wojska rosyjskie zbombardowały halę sportową, która mogła pomieścić 5 tys. widzów.

"5000 mieszkańców Siewierodoniecka nie pojawi się już na koncercie na najlepszej scenie miasta (...) Lodowisko, łyżwiarstwo figurowe, hokej, siatkówka, szkoła sportowa, koncerty, bale absolwentów - blisko 50 lat historii rozwoju sportowego i kulturalnego naszego Siewierodoniecka (...) Nie wybaczymy wam, zwyrodnialcy" - napisał gubernator.

Sytuacja w Siewierodoniecku. "Najbardziej zacięte walki"

Jak pisaliśmy, prezydent Wołodymyr Zełenski w podsumowaniu 106. dnia wojny poinformował, że w ciągu ostatniej doby sytuacja na froncie się nie zmieniła, a w Siewierodoniecku i Lisiczańsku nadal toczą się bardzo ciężkie walki. Mimo to oba miasta wciąż się bronią.

- Najbardziej zacięte walki są w Siewierodoniecku. Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują Lisiczańsk i ze względu na to, że znajdują się w pewnej odległości, używają pocisków dużego kalibru. Boje toczą się też w gminie Górska, w takich miejscowościach jak Toszkiwka, Zołote, Kateryniwka, a także na linii Popasna- Komyszuwacha - mówił Serhij Hajdaj.

Zarazem - jak stwierdził szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Państwowej - Ukraińcy wciąż bardzo mocno dają się tam we znaki Rosjanom - Jeśli porównasz straty z naszej strony i straty ze strony Rosji, to nie ma czego porównywać - jeden do dziesięciu. Rosjanie cierpią znacznie bardziej niż Ukraińcy - stwierdził na antenie Radia Svoboda.

Przed rosyjską agresją Siewierodonieck liczył ponad 100 tys. mieszkańców. Obecnie przebywa tam wciąż około 10-11 tys. osób.

