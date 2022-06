Stany Zjednoczone. Przyszedł do pracy w fabryce i zaczął strzelać. Trzy osoby nie żyją

Do strzelaniny doszło w czwartek wieczorem polskiego czasu, w trzytysięcznym miasteczku Smithsburg, w zachodniej, rolniczej części stanu Maryland. Napastnik wszedł do zakładu produkcyjnego, w którym sam był zatrudniony, i zaczął strzelać do kolegów. Ranił cztery osoby, trzy zginęły na miejscu, czwarta walczy o życie w szpitalu.

REKLAMA

Stany Zjednoczone. Kolejna strzelanina

Po zabiciu współpracowników napastnik próbował uciec samochodem, ale został namierzony i zatrzymany przez policję, po wymianie ognia z funkcjonariuszami - przekazał podczas konferencji prasowej szeryf hrabstwa Washington Douglas Mullendore.

Szeryf nie ujawnił personaliów sprawcy strzelaniny, bo nie został on jeszcze formalnie postawiony w stan oskarżenia. Wiadomo jedynie, że to 23-letni mężczyzna, pracownik zakładu, podobnie jak wszystkie jego ofiary, także mężczyźni w wieku 30, 31, 42 (to ciężko ranny) i 50 lat. Do ataku użył ręcznej broni półautomatycznej. Nie ustalono jak dotąd motywu sprawcy.

Zobacz wideo Łatwiejszy dostęp do broni? Bielan: Partia Republikańska popierała projekty PiS. Liczymy na wzajemność

Ponad 250 strzelanin w USA w tym roku

Jak zaznacza CNN, była to już 254. masowa strzelanina w Stanach Zjednoczonych w tym roku - który może okazać się pod tym względem tak samo, a niewykluczone że bardziej tragiczny niż poprzedni. Do wyjątkowo tragicznej doszło w maju w Uvalde w Teksasie. Osiemnastolatek, uczeń miejscowego liceum, zastrzelił tam w szkole podstawowej 21 osób - 19 małych uczniów i ich dwie nauczycielki. Sam zginął na miejscu.

"Powiedział 'dobranoc' i strzelił jej w głowę". 11-latka o zbrodni w Uvalde

Po tej tragedii prezydent Joe Biden apelował o zaostrzenie prawa do posiadania broni, zwracając uwagę, że w żadnym kraju na świecie nie ma miejsce tak wiele masowych strzelanin, jak w Stanach Zjednoczonych. Po ostatniej serii takich zdarzeń amerykański Kongres podjął próbę zmian w prawie federalnym. Jak na razie przedstawiciele dwóch sił w parlamencie, republikanów i demokratów, nie byli w stanie osiągnąć porozumienia w tej sprawie.

Strzelanina w Buffalo. Nie żyje 10 osób. FBI podaje motyw zbrodni