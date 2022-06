Melitopol. Przetwórnia mięsa przerobiona na kostnicę. Rosjanie sprowadzają tam ciała swoich żołnierzy

W okupowanym przez Rosjan Melitopolu (obwód zaporoski) trwają poszukiwania dodatkowych zamrażarek i lodówek przemysłowych do przechowywania ciał zabitych żołnierzy - podaje w czwartek 6 czerwca Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Miejska przetwórnia mięsa została bowiem przerobiona przez okupanta na kostnicę.

Melitopol. Rosjanie nie mają gdzie przechowywać poległych żołnierzy. Wykorzystują zakład mięsny

Jak informuje ukraiński resort obrony, przetwórnia mięsa jest obecnie przepełniona ciałami poległych żołnierzy. "6 czerwca rosyjskie wojsko przybyło do Aron-M LLC [...] i zbadało jego komory chłodnicze. Sprzęt uznano za nadający się do przekształcenia w kostnicę" - czytamy. Do Melitopola są aktualnie masowo sprowadzane ciała martwych Rosjan, którzy zginęli podczas walk w kierunku Połohy-Hulajpołe. Ma to związek z dużymi stratami żołnierzy, a także intencją władz Rosji, by ukryć przed rosyjskim narodem rzeczywistą skalę strat - czytamy. "Dlatego praktykuje się 'dozowanie' wysyłania ciał do Federacji Rosyjskiej i maksymalne rozciąganie tego procesu w czasie" - wyjaśnia ministerstwo.

Ukraina i Rosja wymieniły ciała poległych żołnierzy

W środę (8 czerwca) ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji poinformowało, że Ukraina i Rosja wymieniły po 50 ciał żołnierzy. Wśród ciał przekazanych stronie ukraińskiej są ciała 37 obrońców huty Azowstal w Mariupolu - poinformowało ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji. Wymianę przeprowadzono na linii frontu w obwodzie zaporoskim (na południowym wschodzie Ukrainy). Podobne wymiany ciał żołnierzy mają być kontynuowane. 4 czerwca w obwodzie zaporoskim doszło już do podobnej wymiany.

Ministerstwo obrony Ukrainy podaje, ilu żołnierzy dziennie traci

