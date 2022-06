Odpowiedzialna za sprawy wewnętrzne we władzach Berlina Iris Spranger poinformowała, że napastnik, który wjechał w środę w ludzi na chodniku, był chory psychicznie. To 29-latek posiadający podwójne obywatelstwo: niemieckie i ormiańskie. Urzędnicy zaprzeczyli doniesieniom mediów, z których wynikało, że zostawił on w samochodzie list. Znaleźli za to plakaty o Turcji, która od lat ma napięte relacje z Armenią.

3 Fot. Michael Sohn / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl