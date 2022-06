Nagranie pokazano podczas posiedzenia Komisji Nadzoru i Reform Izby Reprezentantów. Obrady dotyczyły ewentualnych zmian przepisów w zakresie posiadania broni. W odtworzonym nagraniu Miah Cerillo, ocalała z masakry w Uvalde 11-latka, opowiada o tragicznych wydarzeniach sprzed dwóch tygodni.

Ocalała z masakry w Uvalde: Myślałam, że wróci, więc wysmarowałam się krwią

- Powiedział do mojej nauczycielki "dobranoc" i strzelił jej w głowę. Potem strzelił do moich kolegów z klasy i w białą tablicę - mówiła Cerillo. - Zastrzelił moją przyjaciółkę, która stała obok - relacjonowała.

11-latka opowiedziała, że w pewnym momencie napastnik poszedł do drugiej sali. - Myślałam, że wróci, więc wysmarowałam się krwią i po prostu byłam cicho - opowiedziała. Dziewczyna dalej opisywała, że wzięła telefon swojej nauczycielki, aby wezwać policję.

W obradach komisji uczestniczył ojciec Miah, Miguel Cerillo. Na odtworzonym nagraniu mężczyzna zapytał swoją córkę, czy teraz czuje się bezpiecznie w szkole. Dziewczyna w odpowiedzi kręci głową. - Nie chcę, żeby to się powtórzyło - mówi.

Na komisji obecni byli także członkowie rodzin osób, które zginęły lub zostały ranne podczas ataku na market w Buffalo. Jak relacjonują amerykańskie media, apelowali o zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania broni.

Zbrodnia w Uvalde. Zginęło 21 osób

Do zbrodni Robb Elementary School w Uvalde (Teksas) doszło 24 maja. Uzbrojony 18-latek zabił 19 uczniów i dwie nauczycielki. Z ustaleń śledczych wynika, że wcześniej Salvador Ramos strzelił do swojej babci. Kobieta trafiła w stanie krytycznym do szpitala. Napastnik został śmiertelnie postrzelony przez policję. Kilka tygodni przed atakiem w Uvalde doszło do strzelaniny w markecie Buffalo w stanie Nowy Jork. Zginęło tam 10 osób.

Obie strzelaniny wywołały w USA kolejną debatę na temat dostępu do broni. Sprawca masakry w Uvalde legalnie kupił bowiem dwa półautomatyczne karabiny AR-15 i setki sztuk amunicji zaledwie kilka dni po swoich osiemnastych urodzinach. Lokalne władze przyznały, że policjanci zbyt długo zwlekali z wkroczeniem do klasy, w której sprawca dokonywał masakry, ponieważ obawiano się, że zostaną zastrzeleni. Ostatecznie napastnika zastrzelono dopiero, gdy na miejsce przybyły specjalne jednostki policji.