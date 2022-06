Siewierodonieck - zaostrzenie walk, Rosjanie mają 90 proc. miasta. Chcą je zdobyć do piątku

Według Serhija Hajdaja plany okupanta się nie zmieniły - Rosjanie chcą zdobyć Siewierodonieck do 10 czerwca. Federacja Rosyjska włożyła w to wszystkie swoje wysiłki. Ponadto okupanci ponownie planują sforsować rzekę Doniec, aby przygotować obszar do ofensywy.

Walki w Siewierodoniecku. "Rosjanie przerzucają wszelkie rodzaje broni"

- Być może będziemy musieli się wycofać. Walki w mieście trwają. Rosjanie przerzucają tam wszelkie rodzaje broni, które posiadają: moździerze, artylerię, czołgi, rakiety itd. Nawet jeśli nasze wojsko będzie musiało wycofać się na bardziej ufortyfikowane pozycje, z powodu nieustannego ostrzału, nie będzie to oznaczać oddania miasta - powiedział Serhij Hajdaj.

W środę z obwodu ługańskiego ewakuowano 40 osób. Jednak ewakuacja z Siewierodoniecka nie jest jeszcze możliwa. Obecnie w regionie przebywa do 15 tysięcy cywilów.

Intensywne ostrzały artyleryjskie Rosjanie prowadzą także w południowej części Ukrainy. Na jednym z odcinków frontu w obwodzie mikołajowskim próbują odzyskać wcześniej utracone pozycje. Kijów apeluje do zachodu o dostawy nowoczesnej artylerii. Jak podkreśla płk.Roman Kostenko z parlamentarnej komisji obrony i bezpieczeństwa narodowego, Rosjanie intensywnie atakują w obwodzie mikołajowskim w kierunku miast Bereznehuwate i Snihuriwka. Jak zaznacza, to właśnie tam ukraińskie siły wcześniej dokonały kontrofensywy i zajęły wygodne pozycje. Rosjanie w odpowiedzi skoncentrowali tam bardzo dużo artylerii i dokonują zmasowanych ataków.

Płk. Kostenko podkreśla, że Ukraina, aby móc się efektywnie bronić i przejść do kontrataku potrzebuje więcej dalekosiężnej artylerii. Dotyczy to wszystkich odcinków frontu.

Dmytro Kułeba w liście do UE: Konieczny siódmy pakiet sankcji

Ukraiński rząd domaga się dalszych sankcji wobec Rosji. Szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba wystosował oficjalne pismo w tej sprawie do Unii Europejskiej. Przekazał w nim, że prezydent Ukrainy ustanowił jasny cel: sankcje powinny wyrządzić Rosji maksymalne szkody i muszą zostać nałożone jak najszybciej. - Odkładanie ich przez ponad miesiąc, tak jak to działo się w wypadku szóstego pakietu, jest absolutnie nie do przyjęcia. Po prostu nie mamy już czasu na czekanie - zaznaczył.

Kułeba apeluje również o domknięcie wszystkich luk, które służą do omijania sankcji. Podkreśla też, że głównym wyzwaniem zarówno dla Unii Europejskiej, państw G7 i innych wiodących krajów jest zniszczenie rosyjskiego eksportu. - Gospodarka Rosji jest zorientowana na eksport. Zarabiają największe pieniądze sprzedając surowce i towary za granicę. 70 procent z nich jest transportowane drogą morską. Równocześnie flota handlowa Rosji jest w stanie dostarczyć tylko niewielką część eksportowanych towarów. Wniosek: Rosja jest uzależniona od obcych statków. To ich pięta achillesowa, którą zniszczymy - mówił szef ukraińskiego MSZ.

Nadal nie rozstrzygnięta pozostaje kwestia eksportu ukraińskiego zboża. W środę władze Odessy sceptycznie wypowiedziały się na temat utworzenia korytarza humanitarnego w celu eksportu ukraińskich produktów rolnych.

"Kwestia rozminowania portu w Odessie nie jest i nie może być przedmiotem dyskusji"

Zdaniem rzecznika władz obwodu odeskiego Serhij Bratczuk Rosja może wykorzystać go do ataku na południową Ukrainę. Bratczuk, że istnieje takie zagrożenie i zgadza się w tej kwestii z ukraińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i wojskiem. - Na przykład kwestia rozminowania portu w Odessie nie jest i nie może być przedmiotem dyskusji. Doskonale rozumiemy, że te odległości na Morzu Czarnym nie są gwarancją, że Flota Czarnomorska Federacji Rosyjskiej, nawet w przypadku wycofania jej do czasowo okupowanego Krymu, nie powróci za kilka godzin i nie zaatakuje Odessy - zaznaczył rzecznik.

Władze Ukrainy poinformowały, że obecnie eksport pszenicy wzrósł z ponad 9 tysięcy ton w kwietniu do ponad 43 tysięcy ton w maju, ale nadal jest on blisko 20 razy mniejszy niż rok wcześniej. Kanały eksportu zostały zmienione, przejęły je głównie porty rzeczne Ukrainy. Sytuacja może się znacząco poprawić tylko, kiedy Rosja odblokuje morskie porty Ukrainy.