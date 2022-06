Zidentyfikowano rosyjskich żołnierzy, którzy więzili w "piwnicach śmierci" setki osób. Podano ich nazwiska

"Zidentyfikowano dziewięciu rosyjskich katów, którzy zorganizowali piwnicę śmierci w we wsi Jagidne w obwodzie czernihowskim" - napisała na Facebooku Iryna Wenediktowa. Prokuratorka generalna przekazała, że rosyjscy żołnierze wyrzucili mieszkańców ze schronów i zagonili ich do piwnicy w wiejskiej szkole. W placówce zorganizowano rosyjski sztab, a cywile stali się ich żywą tarczą.

Jak poinformowała Wenediktowa, Rosjanie zmuszali mieszkańców wsi, by rozbierali się na dworze. Pod nieobecność mieszkańców kradli z ich domów pralki, telewizory, mikrofalówki, czajniki elektryczne. Mieszkańcom zabrano telefony komórkowe. Rosyjscy żołnierze grozili im też, że jeśli znajdą u kogoś z przetrzymywanych schowaną komórkę, to co piąty z więzionych mężczyzn zostanie zabity.

Wojna w Ukrainie. Zidentyfikowano dziewięciu rosyjskich żołnierzy odpowiedzialny za zbrodnie

Do ciasnej piwnicy trafiło ponad 300 osób - najmłodsza z nich miała 1,5 miesiąca, najstarsza 93 lata. W piwnicy było łącznie 77 dzieci. Wenediktowa przekazała, że od 9 do 28 marca z powodu ciasnoty, niehigienicznych warunków, głodu i pragnienia w piwnicy zmarło dziesięć osób - pięciu z nich Rosjanie nie pozwolili pochować (złamanie tego zakazu groziło otworzeniem ognia do więzionych). Przetrzymywani w piwnicy mieszkańcy prowadzili rejestr śmierci swoich bliskich na jednej ze ścian.

W czasie, gdy mieszkańców przetrzymywano w piwnicy, Rosjanie zabili we wsi co najmniej 17 osób.

Ukraińscy śledczy zidentyfikowali dziewięciu żołnierzy, którzy byli odpowiedzialni za okrucieństwa, jakich doświadczyli mieszkańcy wsi w obwodzie czernihowskim. Po schwytaniu wszyscy mają być sądzeni pod zarzutem złamania prawa wojennego i zabójstwa.

Prokuratorka generalna podała też dane osobowe rosyjskich żołnierzy, którzy przetrzymywali mieszkańców w "piwnicach śmierci". To kolejno: Sin-ool Suwan, Aigarim Mongush, Naziti Mongush, Eresu Ooržak, Arian Hertek, Sayan Khomushko, Iwan Oorzhak, Chayan Chinan, Kezhik-ool Shaktar-ool.

Wojna w Ukrainie. Intensywne ostrzały artyleryjskie na południowym odcinku frontu

Jak podkreślił w środę płk. Roman Kostenko z parlamentarnej komisji obrony i bezpieczeństwa narodowego, Rosjanie intensywnie atakują w obwodzie mikołajowskim w kierunku miast Bereznehuwate i Snihuriwka. Jak zaznaczył, tam przeciwnik bardzo zintensyfikował ostrzały, ponieważ to właśnie tam ukraińskie siły wcześniej dokonały kontrofensywy i zajęły wygodne pozycje. Rosjanie w odpowiedzi skoncentrowali tam bardzo dużo artylerii i dokonują zmasowanych ataków.

Płk. Kostenko podkreślał, że Ukraina, aby móc się efektywnie bronić i przejść do kontrataku potrzebuje więcej dalekosiężnej artylerii. Dotyczy to wszystkich odcinków frontu. Jak zaznaczył, Rosjanie duże straty zadają za pomocą dalekosiężnej artylerii, do której ukraińska artyleria nie sięga. Jak podkreślił, na ukraińskie próby kontrataku rosyjska armia odpowiada ogniem z Gradów i Huraganów. - Potrzebujemy więcej dalekosiężnej artylerii, wówczas będzie możliwy kontratak i przesunięcie naszych pozycji - podkreślił sekretarz parlamentarnej komisji obrony i bezpieczeństwa narodowego Rady Najwyższej Ukrainy.