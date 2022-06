Rosyjscy żołnierze stacjonujący w Doniecku nagrali film, w którym skarżą się na złe warunki na froncie. W wiadomości skierowanej m.in. do Władimira Putina mówią, że cierpią z głodu i zimna. Z kolei dziennikarze "The Guardian" dotarli do jednego z Rosjan, który walczy na froncie. - Cała moja jednostka chce odpocząć, ale nasze dowództwo powiedziało, że nie może nas teraz zastąpić - powiedział anonimowo.

