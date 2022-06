Rosja. Nie żyje córka wiceministra. O zabicie 17-latki podejrzewany jest jej kolega

Obserwowany przez ponad 600 tys. osób rosyjski kanał Baza poinformował na Telegramie, że córka wiceministra budownictwa obwodu moskiewskiego Marata Sibatulina nie żyje. 17-letnie Ewa zginęła od ciosów nożem.

Rosja. Nie żyje córka rosyjskiego wiceministra. Dziewczyna miała 17 lat

Jak czytamy, podejrzewanym o zabójstwo 17-latki jest jej znajomy. "Według wstępnych informacji dziewczyna, spacerując z przyjaciółmi, wpadła na byłego kolegę z klasy Cyryla Jurczikowa. Ten zaprosił grupę, aby poszli razem do opuszczonego domu w lesie. Zgodzili się" - czytamy. Później jednak Ewa została z kolegą sam na sam.

Zabójstwo córki rosyjskiego wiceministra. O zbrodnię podejrzewany jest kolega 17-latki

Portal vesti.ru podaje, że nieobecnością dziewczyny jako pierwszy zainteresował się ojciec, który zaczął dzwonić do jej znajomych. Według jednej wersji wydarzeń, to on znalazł jej ciało w opuszczonym domu, a według innej, byli to jej przyjaciele, którzy wrócili na miejsce po telefonie mężczyzny.

6 czerwca ntv.ru przekazało, że podejrzewany o morderstwo 17-latek został doprowadzony na miejsce zdarzenia przez śledczych. Tam odtworzył całe zajście. Według portalu nastolatki spotykały się potajemnie. Możliwe, że między parą doszło do kłótni. Zdaniem vesma.today Ewa chciała zakończyć tę relację.

Jak czytamy, Jurczikow jest absolwentem jednej z najlepszych prywatnych szkół w regionie moskiewskim. Sibatulina również uczyła się w prywatnej szkole, zajmowała się także modelingiem.

