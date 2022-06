Francja. Zatrzymano podejrzanego ws. tajemniczych ukłuć. Zgłosiło je już kilkaset osób w kraju

Od pewnego czasu z Francji docierają wieści o tajemniczych ukłuciach. Wcześniej podobne przypadki zgłaszane były także w Wielkiej Brytanii. W nocy z 3 na 4 czerwca, podczas nagrań do programu "La Chanson de l'année", około 20 osób zgłosiło policji, że padło ofiarami "przemocy z użyciem strzykawki" - pisze "Le Monde". Policja zatrzymała właśnie pierwszą osobę podejrzaną w sprawie.

Francja. Policja zatrzymała pierwszego oskarżonego ws. tajemniczych ukłuć

Nagrania do programu TF1 odbywały się na plaży w Mourillon w Tulonie w południowo-wschodniej Francji. Około 20 widzów, którzy brali w nich udział, zgłosiło, że padło ofiarami ukłuć. Jedną z nich jest pracownik ochrony, który miał cierpieć "z powodu dyskomfortu". Na razie nie wiadomo jednak, czy objawy były związane ze wstrzyknięciem jakiejś substancji, czy wynikały ze stresującej sytuacji.

Wieści o ataku wywołały poruszenie na plaży. W sprawie interweniowała policja - udało jej się zlokalizować głównego podejrzanego i umieścić go w areszcie wraz z drugą osobą, która jednak później została zwolniona. 5 czerwca prokuratura w Tulonie oskarżyła zatrzymanego o "przemoc z użyciem broni (strzykawki)". Okazał się nim 20-letni tulończyk. Mężczyznę rozpoznały dwie młode kobiety, które miały widzieć go ze strzykawką.

Francuscy imprezowicze skarżą się na serię tajemniczych nakłuć

Tajemnicze ukłucia we Francji. Imprezowicze skarżą się na zawroty głowy i nudności

Tylko od końca marca do końca maja we Francji zgłosiło się 350 osób, które twierdziły, że padły ofiarami tajemniczego ukłucia podczas pobytu w barze lub klubie. Większość z ofiar skarżyła się na zawroty głowy lub nudności, choć poza pewnymi wyjątkami, badania toksykologiczne nie potwierdziły obecności żadnej substancji. Możliwe jednak, że osobom zostały podane specyfiki, które są szybko wydalane z organizmu, nie pozostawiając śladów we krwi lub moczu. Wcześniej wieści o podobnych przypadkach dochodziły z Wielkiej Brytanii. W styczniu brytyjska policja potwierdziła, że w ciągu ostatniego pół roku otrzymała zgłoszenia dotyczące ponad 1300 incydentów.

