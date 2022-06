Dziesięcioro absolwentów szkoły nr 134 w Charkowie wykonało walca przed zniszczoną w wyniku wojny w Ukrainie placówką. Nagranie zostało opublikowane przez portal informacyjny NEXTA. Zakończenie roku dla uczniów odbyło się w niedzielę 5 czerwca.

Wojna w Ukrainie. Ze szkoły w Charkowie zostały ruiny

Od początku wojny w Ukrainie uczniowie charkowskiej szkoły musieli patrzeć na ruiny swojej placówki. Naukę musieli przerwać już pod koniec lutego. - To dla mnie straszne, zwłaszcza gdy widziałem, jak niszczono szkołę. Obserwowałem to cały dzień. Mój dom jest 500 metrów od szkoły. Usłyszałem strzały i poszedłem z ojcem na drugie piętro mojego domu. Przestraszyłem się. Nad moim domem przeleciał fragment pocisku i uderzył w dom sąsiadów. To, że tu zginęli najeźdźcy, jest dla mnie dobrą wiadomością. A dziś jestem szczęśliwy, kończę szkołę - powiedział Gleb Opashnyan, jeden z uczniów ukraińskiej placówki, który zatańczył walca przed szkołą - przekazuje portal Suspilne Media.

Rosjanie ostrzelali plac zabaw i zoo w Charkowie. Zginął 15-latek

W mediach społecznościowych pojawiło się także zdjęcie 16-letniej Valerie, która w balowej sukience stoi przed ruinami swojej szkoły w Charkowie. Fotografię opublikowała jej ciocia Anna Episheva. - Moja siostrzenica miała w tym roku skończyć szkołę średnią. Wraz z przyjaciółkami zaplanowała imprezę z tej okazji. Kupiły sukienki i nie mogły się doczekać swojego wielkiego dnia. Potem przyszli Rosjanie. Jej szkoła 27 lutego, w skutek ataku, została zniszczona - napisała Anna.

Wojna w Ukrainie. Charków nadal jest pod ostrzałem

Wojska rosyjskie atakowały Charków od początku prowadzonej przez siebie wojny - mimo to najeźdźcy nie byli w stanie zająć miasta, w którym do tej pory dochodzi do ataków. W samym Charkowie zostało uszkodzonych 410 placówek edukacyjnych, natomiast 53 z nich zostały zupełnie zniszczone - tak jak szkoła nr 134.

W aplikacji Telegram przekazano dziś najnowsze informacje z Charkowa. Pokazano zdjęcie zepsutego minibusa oraz zniszczonych domów. Do strzałów doszło na osiedlu Sałtiwka (osiedle w północno-wschodniej części miasta Charków) w środę 8 czerwca rano.