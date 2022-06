Rusłan Stefanczuk w PE o "wiadomości dla Putina". "By historia pisana krwią Ukraińców, zyskała nowy rozdział"

Zobacz wideo Amerykańscy żołnierze przenoszą transportery opancerzone M113 na ciężarówki w ramach pomocy wojskowej Ukrainie

W Parlamencie Europejskim Rusłan Stefanczuk dziękował Europie za wsparcie, w szczególności krajom, które przyjęły ukraińskich uchodźców. Wezwał też Unię Europejską do nakładania kolejnych sankcji na Rosję oraz do pociągnięcia do odpowiedzialności rosyjskich zbrodniarzy wojennych

Szef Rady Najwyższej zwrócił się również do krajów europejskich, by nadały Ukrainie status państwa kandydującego do wspólnoty. - Wiem, że to tylko status państwa kandydata. Możemy zagwarantować, że otrzymawszy to przesłanie polityczne, jesteśmy gotowi dalej pracować. Jest to dla nas bardzo ważny bodziec, dla naszego narodu, ważne, byśmy mogli usłyszeć to przesłanie z Europy, przesłanie tak przez nas pożądane, że to, co robimy, to wszystko nie na próżno - powiedział.

Jak dodał, jeśli 24 czerwca Unia Europejska nie zdecyduje się na nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego, to będzie to dobra wiadomość dla Władimira Putina, że nie spotka go kara za rosyjską agresję. - Ukraina jest gotowa, by strzec naszych wspólnych zasad, wartości i perspektyw, bowiem obecnie Ukraińcy walczą o te wartości na polu bitwy. Dlatego gorąco was proszę: zróbmy wszystko, co możliwe, by ta historia, pisana krwią Ukraińców, zyskała nowy rozdział, pisany już atramentem: że Ukraina staje się krajem kandydującym do Unii Europejskiej - powiedział polityk.

Charles Michel: Rosja używa żywności jako broni w wojnie

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zaznaczyła w swoim wystąpieniu, że europosłowie będą wspierali Ukrainę w europejskiej drodze oraz że nadal będą zabiegać o przekazywanie Ukrainie wsparcia. Polityczka dodała, że Unia Europejska chce odegrać rolę w odbudowie Ukrainy po wojnie. - Pomożemy w odbudowie każdego miasta i każdej miejscowości, od Mariupola do Irpienia, od Chersonia do Charkowa. Pociągniemy też do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych - podkreśliła.

W Strasburgu ważnym wątkiem debaty był kryzys żywnościowy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że Rosja świadomie próbuje doprowadzić do światowego głodu. - Kradną zboże, blokują porty i zamieniają pola uprawne w pola bitwy. Ponad 20 mln ton zboża, pszenicy i kukurydzy utknęło na Ukrainie. To zaburza światowe bezpieczeństwo żywnościowe, prowadzi do wzrostu cen i głodu na świecie - powiedział.

Przypomnijmy, Polska należy do krajów, które popierają nadanie Ukrainie statusu państwa kandydującego. Nie wszystkie państwa członkowskie podzielają jednak to stanowisko - niektórzy przywódcy sugerowali przygotowanie innej drogi, tzw. prawnej "poczekalni" dla Ukrainy i Mołdawii.

