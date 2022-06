Rosja. Naczelny rabin Moskwy nie chciał poprzeć ataku na Ukrainę. Musiał uciec z kraju

Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

O wyjeździe naczelnego rabina Moskwy poinformowała na Twitterze jego synowa i dziennikarka Avital Chizhik-Goldschmidt. Jak przekazała, Pinchas Goldschmidt był naciskany przez rosyjskie władze do publicznego poparcia "operacji specjalnej" (termin propagandy Kremla, którym zastępuje ona słowo "wojna") w Ukrainie, jednak odmówił.

Naczelny rabin Moskwy uciekł z Rosji

Dwa tygodnie po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji wraz ze swoją żoną opuścił kraj i poleciał do Węgrzech. Tam zbierali pieniądze, które miały zostać przeznaczone na pomoc dla ukraińskich uchodźców. Później rabin poleciał do Jerozolimy.

"Teraz są na wygnaniu ze społeczności, którą kochali, zbudowali i w której wychowali swoje dzieci przez 33 lata. [...] Ból i strach w naszej rodzinie w ciągu ostatnich kilku miesięcy są nie do opisania" - napisała Avital Chizhik-Goldschmidt. "Jesteśmy wdzięczni, że nasi rodzice są bezpieczni. Martwimy się o wielu innych..." - dodała.

We wtorek wieczorem w czasie głosowania w synagodze stolicy Rosji Pinchas Goldschmidt został ponownie wybrany na stanowisko naczelnego rabina w Moskwy, które zajmuje od 1993 roku. Funkcję tę będzie piastował przez kolejną siedmioletnią kadencję.

Jak podaje "The Times of Israel", Goldschmidt odmówił odpowiedzi na pytanie, czy wierzy w to, że wróci do Rosji.

