Rosja chce karać za "promowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych". Grzywny do 10 mln rubli

Jak podaje kremlowska agencja informacyjna RIA Novosti, projekt ustawy złożyło Zgromadzenie Ustawodawcze Sewastopola (miasto na Półwyspie Krymskim). Rosyjscy politycy proponują, aby unieważnić jeden z artykułów Kodeksu wykroczeń administracyjnych Federacji Rosyjskiej, który regulował "kary za propagandę osób LGBT wśród nieletnich".

Za to miałby zostać wprowadzony przepis o "propagandzie nietradycyjnych stosunków seksualnych", według którego karze podlegałaby nie tylko "propaganda" wśród dzieci, ale i dorosłych.

Rosja. Grzywny nawet do 10 mln rubli za "propagandę LGBT"

"Za promowanie nietradycyjnych stosunków seksualnych" obywatelom miałaby grozić grzywna do 500 tys. rubli (około 35 576 zł), urzędnikom do miliona rubli (około 71 105 zł), a osobom prawnym nawet do 10 mln rubli (około 711 518 zł). Z kolei za "promowanie" wśród dzieci politycy proponują wprowadzenie następujących kar: grzywna od 50 tys. do 100 tys. rubli dla obywateli, 500 tys. rubli dla urzędników i pięć milionów rubli dla osób prawnych.

"Te same czyny popełnione z wykorzystaniem mediów i internetu będą karane grzywną w wysokości do 500 tys. rubli dla obywateli, do miliona rubli dla urzędników i do 10 milionów rubli dla osób prawnych. Dla obcokrajowców i bezpaństwowców maksymalna kara wyniesie do 500 tys. rubli z możliwością wydalenia z Federacji Rosyjskiej" - informuje RIA Novosti.

Rosja wciąż homofobiczna

Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Rosji jest bardzo zła. Osoby nieheteronormatywne często padają ofiarami dyskryminacji i przemocy.

W lutym rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło pozew o rozwiązanie Fundacji Sfera, która aktywnie działała na rzecz społeczności LGBT. W uzasadnieniu podano, że organizacja "prowadziła działalność polityczną z wykorzystaniem mienia zagranicznego, co nie odpowiada celom statutowym", a także iż szerzyła "poglądy LGBT" - podaje portal Queer.pl. W kwietniu Fundacja Sfera została rozwiązana.