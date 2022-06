ONZ świętowało Dzień języka rosyjskiego. Polityczka z Ukrainy: Czy wy jesteście poważni?

W 2010 roku ONZ ustanowiło 6 czerwca "Dniem języka rosyjskiego". W poniedziałek na Twitterze organizacji pojawił się wpis przypominający o tym święcie. "Poniedziałek to Dzień języka rosyjskiego" - można było przeczytać na oficjalnym Twitterze sojuszu.

Na wpis opublikowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych zareagowała ukraińska parlamentarzystka. Inna Sowsun zarzuciła sojuszowi, że "całkowicie zhańbił swoją pracę". "ONZ czy wy jesteście poważni? Czym do diabła jest Dzień języka rosyjskiego? Nie widzicie, jak wyraźnie Rosja ignoruje ONZ?" - napisała Sowsun. "Dziwię się, że ONZ się jeszcze nie rozwiązało. To w tej sytuacji jedyna rzecz do zrobienia" - dodała.

Ukraińska deputowana do ONZ: Całkowicie zhańbiliście swoją pracę!

W komentarzach pod wpisem dominował niesmak. "Czy to żart?" - dopytywali użytkownicy portalu. "Wybaczcie, ale to nie najlepszy moment na promowanie czegokolwiek rosyjskiego" - podkreślali. "Przypomnijcie mi, kiedy obchodzimy dzień ofiar przymusowej rusyfikacji i kultur, które przez to utraciliśmy na zawsze" - to kolejny z komentarzy.

To kolejny raz, kiedy politycy i polityczki z Ukrainy głośno mówią o swoich zastrzeżeniach dotyczących działania sojuszu od najazdu Rosji na terytorium ich kraju.

- ONZ nie radzi sobie z żadnym z zadań. Wojny i tak się toczą, jak to widać choćby na naszym przykładzie. ONZ nie jest w stanie jej zatrzymać. A Rada Bezpieczeństwa ONZ nie odzwierciedla realnego rozkładu sił na świecie. Nie ma tam na przykład takich państw jak Indie, Niemcy czy Japonia, które są potężnymi graczami i wyznaczają równowagę sił w świecie - mówił w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Wypowiedź polityka cytowała agencja Ukrinform.

