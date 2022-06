Brazylia. Zaginięcie brytyjskiego dziennikarza i eksperta od rdzennej ludności. Trwa akcja poszukiwawcza

Zaginięcie brytyjskiego dziennikarza Doma Phillipsa i brazylijskiego eksperta ds. rdzennej ludności Brunona Araújo Pereiry zostało zgłoszone w niedzielę. Mężczyźni ostatni raz byli widziani w dolinie Javari w zachodnim rejonie stanu Amazonas. Tego dnia mieli pojawić się w mieście Atalaia do Norte, jednak tam nie dotarli.

Phillips i Pereira mieli kilka dni wcześniej otrzymać pogróżki. Z apelem o zintensyfikowanie działań poszukiwawczych wystąpiła we wtorek w mediach społecznościowych żona brytyjskiego dziennikarza Alessandra Sampaio.

CNN wskazuje, że dolina Javari to nie tylko miejsce zamieszkania rdzennej brazylijskiej ludności, ale także teren, którym zainteresowani są szczególnie m.in. handlarze narkotyków, korzystający z sieci tamtejszych rzek, a także działający nielegalnie myśliwi i poławiacze ryb. Stąd może to być niebezpieczne miejsce właśnie dla dziennikarzy lub działaczy zajmujących się ochroną praw lokalnej ludności.

W 2018 r. Phillips rzeczywiście opisywał zagrożenia dla rdzennych mieszkańców związane z nielegalnym wydobyciem surowców i hodowlą bydła. Jednym z bohaterów tekstu w roli eksperta był właśnie Pereira.

Jak podaje agencja Reuters, śledczy nie wykluczają, że związek z zaginięciem mężczyzn może mieć ktoś ze środowiska rybaków, z którymi Pereira wszedł w konflikt, zarzucając im naruszanie chronionych rybnych zasobów.

Jair Bolsonaro o zaginięciu dziennikarza: Wszystko mogło się wydarzyć

Zwolennikiem otwarcia tych terytoriów dla działalności gospodarczej i czerpania z nich korzyści finansowych jest kontrowersyjny brazylijski prezydent Jair Bolsonaro,

- Dwie samotne osoby na łodzi, w takim regionie, zupełnie dzikim. To niezalecana przygoda. Wszystko mogło się wydarzyć, może to być wypadek, może być tak, że zostali zabici - komentował we wtorek prezydent Brazylii Jair Bolsonaro.

- Mamy nadzieję i modlimy się do Boga, aby wkrótce zostali odnalezieni - dodał.

