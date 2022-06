"Księga katów" zgromadzi informacje o rosyjskich zbrodniarzach. Ukraina uruchamia specjalny system

- "Księga katów" to jeden z fundamentów odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych - żołnierzy armii okupacyjnej, ale także ich dowódców. Tych, którzy wydawali rozkazy. Tych, którzy umożliwili to wszystko, co stało się w Ukrainie. W Buczy, Mariupolu, we wszystkich naszych miastach, we wszystkich społecznościach, których dotknęły ich zbrodnie. Odpowiedzą za to - powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

REKLAMA

Rosjanie chwalą się naprawą sprzętu na froncie. Film nagrano w Rosji

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

"Księga katów". Zełenski: Wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że prace nad utworzeniem takiego systemu trwają już od jakiegoś czasu. "Księga katów" zostanie uruchomiona w przyszłym tygodniu. - Wielokrotnie podkreślałem, że wszyscy [rosyjscy żołnierze, którzy mieli dopuścić się zbrodni wojennych w Ukrainie - red.] zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. I przybliżamy się do tego krok po kroku - stwierdził Zełenski.

Prokuratorka generalna Ukrainy Irina Wenediktowa oświadczyła, że 48 rosyjskich żołnierzy zostanie w najbliższym czasie osądzonych pod zarzutem zbrodni wojennych. Strona ukraińska bada obecnie około 13 tys. takich przypadków.

Zobacz wideo Dyner (PISM): Wciąż nie wiemy, co siedzi w głowach najwyższych elit władzy Federacji Rosyjskiej [Q&A Gazeta.pl]

Wojna w Ukrainie. W Siewierodoniecku Ukraińcy odparli ataki Rosjan

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w 105. dobie wojny w tym kraju, informuje, że najcięższe walki toczą się w Donbasie. Minionej doby Rosjanie nie odnieśli sukcesów w Siewierodoniecku.

Jak napisano w porannym raporcie Sztabu, w Siewierodoniecku ukraińscy obrońcy skutecznie powstrzymują ataki Rosjan. Trwają tam wciąż działania bojowe. W okolicach miasta - w miejscowościach Toszkiwka i Ustyniwka Ukraińcy również odparli atak wroga.

Na innym obszarze intensywnych walk, czyli w rejonie Bachmutu Rosjanie prowadzili ostrzał artyleryjski, ale też z wykorzystaniem lotnictwa. Atakowali także na odcinku frontu w kierunku Słowiańska.

"Porażające". Ukraina publikuje dokument Kremla o propagandzie

Intensywnie ostrzeliwane z artylerii i rakiet oraz z pomocą lotnictwa, są także inne odcinki frontu w Donbasie i na południu - w kierunku Zaporoża oraz w obwodzie mikołajowskim.

Tymczasem, według informacji podanych przez ukraińskie wojsko - białoruska armia przy granicy z Ukrainą prowadzi ćwiczenia formowania grup uderzeniowych.



***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>