6 stycznia ubiegłego roku doszło do szturmu na Kapitol. Tego dnia Senat USA miał zatwierdzić ostateczne wyniki wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Joe Biden.

Po wdarciu się do Białego Domu tłum zwolenników Donalda Trumpa chciał zmusić senatorów oraz Mike'a Pence'a do zmiany wyniku wyborów prezydenckich i ogłoszenia ich zwycięzcą Trumpa. Przed budynkiem natomiast ustawiono szubienicę i - gdy wiceprezydent zatwierdził wynik wyborów - skandowano hasło "powiesić Mike'a Pence'a".

Uczestnicy zamieszek dopuścili się tego dnia aktów wandalizmu i rabunku, a obrady przerwano. W wyniku zamieszek zginęło pięć osób. FBI uznało zdarzenie za akt krajowego terroryzmu.

Na najbliższy czwartek zaplanowano publiczne przesłuchania ws. ataku, a tymczasem na jaw wychodzą nowe informacje.

Nowe informacje ws. ataku na Kapitol. "Trump robił więcej, niż podżeganie"

W styczniu 2021 roku Amerykańska Izba Reprezentantów zagłosowała za stworzeniem komisji, która zajmuje się postępowaniem w sprawie ataku na Kapitol. Komisja podczas prac stwierdziła, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, że Donald Trump mógł być zaangażowany w spisek. Przewodniczący zespołu Bennie Thompson nie wykluczał, że komisja może przedstawić Departamentowi Sprawiedliwości rekomendację, by wszcząć śledztwo ws. uczestnictwa Donalda Trumpa w wydarzeniach.

Z najnowszych informacji wynika jednak, że komisja ma dowody na znacznie więcej niż podżeganie tłumu przez byłego prezydenta. Demokrata Jamie Raskin przyznał publicznie, że dowody przeciwko Trumpowi są poważniejsze niż przypuszczano.

Tłum wzywał do powieszenia wiceprezydenta, Trump miał wyrazić aprobatę

- Zamierzamy przestawić dowody dotyczące wszystkich aktorów, którzy wystąpili w tym spektaklu (...) Myślę, że Donald Trump i Biały Dom byli w centrum tych wydarzeń - dodał, cytowany przez portal businessinsider.com.

Pierwsze publiczne przesłuchania komisji mają się odbyć w czwartek wieczorem. Mają zostać wtedy ujawnione dowody, które komisja zebrała w ciągu roku śledztwa.

Przypomnijmy, że Trump ws. podżegania został uniewinniony przez Senat w lutym 2021 r., po tym, jak Izba Wyższa nie osiągnęła wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Siedmiu senatorów republikańskich opowiedziało się po stronie frakcji Demokratów w uznaniu prezydenta za winnego, co pozwoliło uzyskać absolutną większość, ale nie wystarczyło, by skazać go na podstawie impeachmentu.