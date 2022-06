Zełenski ponawia apel o wsparcie militarne. Jest też gotów od negocjacji, ale tylko twarzą w twarz z Putinem

W obwodzie donieckim w ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili co najmniej pięciu cywilów i ranili dziewięciu. Jak wyjaśnia szef obwodu Pawło Kyryłenko, Rosjanie ostrzeliwują przede wszystkim Marjinkę i Krasnohoriwkę.Walki i ostrzały trwają w okolicach Łymanu i Swiatohirska. Ostrzeliwane są także Bachmut, Sołedar i Kurachowe.

REKLAMA

Szef obwodu wyjaśnia, że Rosjanie używają ciężkiej artylerii kalibru 152 milimetrów, moździerzy kalibru 120 i 122 milimetrów, natomiast miejscowości bardziej oddalone od linii frontu ostrzeliwują za pomocą rakiet, ale też rakiet powietrze-ziemia wystrzeliwanych z samolotów, które zrzucają też bomby.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>



Ostrzały w Łysyczańsku zniszczyły rynek i dwie szkoły. Są ranni. Rosyjska armia w obwodzie ługańskim atakowała też miejscowości Hirskie i Zołote w obwodzie ługańskim. Tam zniszczyła ponad 20 budynków cywilnych.

Rosjanie atakują też miejscowości w obwodzie mikołajowskim. W nocy wskutek ostrzału cywilnych obiektów w miejscowości Basztanka zginęło dwóch cywilów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanej we wtorek rozmowie z "Financial Times" zaznaczył, że "na polu bitwy trzeba odnieść zwycięstwo", podkreślając jednocześnie otwartość na negocjacje. Według Zelenskiego rozmowy pokojowe powinny być prowadzone z udziałem prezydenta Rosji Władimira Putina.

Polityk ocenił, że sojusznicy Ukrainy mogą zrobić więcej, by zmusić Rosję do negocjacji. Wspomniał o dostarczaniu broni do Ukrainy i zaostrzaniu sankcji wobec Rosji, w tym wprowadzaniu embarga na gaz i ropę.

- Jesteśmy gorsi pod względem sprzętu i dlatego nie jesteśmy w stanie posuwać się naprzód. Będziemy ponosić więcej strat, a ludzie są moim priorytetem - mówił, apelując o wsparcie militarne.

Zobacz wideo Czy Ursula von der Leyen powinna zostać odwołana za akceptacje polskiego KPO? Gill-Piątek: To jest już nadmiarowe

Przedstawicielka Zełenskiego o "salach tortur" w obwodzie chersońskim

Przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie Tamiła Taszewa przekazała na spotkaniu z mediami, że w obwodzie chersońskim m.in. w piwnicach i salach tortur przetrzymywanych jest przez Rosjan ok. 600 osób.

Ok. połowa z tych osób ma być więziona w samym Chersoniu, pozostali w innych miejscowościach. Taszewa podała, że Ukraińcy przetrzymywani są m.in. w budynku chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej, w areszcie śledczym, w szkole zawodowej.

Przedstawicielka Zełenskiego na Krymie przyznała, że uprowadzone osoby są przetrzymywane w nieludzkich warunkach i torturowane. Część z nich jest także wywożona i więziona na Krymie. Jak podaje agencja Ukrinform, to m.in. dziennikarze i jeńcy wojenni.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>