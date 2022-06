Watykan. Papież Franciszek pójdzie w ślady Benedykta XVI? Mnożą się pogłoski o abdykacji. "Dogodna okazja"

Krążące od początku maja pogłoski o tym, że papież Franciszek może przejść na wcześniejszą emeryturę, zostały podsycone ogłoszeniem, że weźmie udział w Święcie Przebaczenia w L'Aquilla w środkowych Włoszech. W tamtejszej bazylice znajduje się grób papieża Celestyna V, który abdykował w XIII wieku. Według włoskich komentatorów przybycie papieża do tego miejsca ma być symbolicznym gestem poprzedzającym jego rezygnację.

Media: Pogarszający się stan zdrowia przyczyną wcześniejszej emerytury Franciszka?

Spekulacje o tym, że 85-latek może pójść w ślady swojego poprzednika, pojawiły się na początku maja, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy głowę Kościoła Katolickiego na wózku inwalidzkim. Było to związane z powikłaniami po operacji prawego kolana, której poddał się papież.

Spekulacje komentatorów podsyca również informacja na temat zwołania na 27 sierpnia konsystorza, podczas którego zostaną powołani nowi kardynałowie. Według krążących informacji część z nich będzie mogła wybrać następcę papieża na kolejnym konklawe. Duchowni nie zbiorą się wyłącznie z powodu dołączenia nowych hierarchów do Kolegium Kardynalskiego. Według włoskich mediów uczestnicy zgromadzenia będą także dyskutować na temat reform Kościoła.

Według Roberta Mickensa z katolickiego dziennika La Croix to bardzo dziwna decyzja, aby z trzymiesięcznym wyprzedzeniem ogłaszać to wydarzenie, a następnie udać się w jego trakcie do L'Aquili.- Myślę, że będzie jakieś oświadczenie: [papież - red.] niekoniecznie zamierza abdykować, jednak będzie to dogodna okazja - stwierdził na łamach "The Guardian".

Symboliczna wizyta. Franciszek odwiedzi grób papieża, który zrezygnował z posługi

Zdaniem włoskich komentatorów symboliczna jest również wizyta tuż po konsystorzu. Papież uda się do L'Aquilla w środkowych Włoszech, gdzie ma wziąć udział w Święcie Przebaczenia. Tę samą świątynię odwiedził Benedykt XVI na cztery lata przed swoją abdykacją. W trakcie wizyty złożył swój paliusz (biały wełniany pas nakładany przez duchownych katolickich na ornat na ramiona) na grobie Celestyna V, jednego z papieży, który również zrezygnował ze swojej funkcji. Warte podkreślenia jest to, że Benedykt XVI odwiedził L'Aquillę w 2009 roku, aby pomodlić się za ofiary trzęsienia ziemi.

- Jest tu dużo symboliki, jednak patrzę na te spekulacje z odrobiną cynizmu. Nie sądzę, aby Franciszek chciał być w cieniu dwóch emerytowanych papieży - skomentował Christopher White, watykański korespondent National Catholic Reporter.

White dodał, że jedną z rzeczy, które Franciszek chciałby zrobić przed śmiercią, jest wprowadzenie reform dotyczących roli, jaką powinien odgrywać emerytowany papież. Głowa Kościoła Katolickiego najprawdopodobniej chciałaby również uczestniczyć w synodzie, który odbędzie się w październiku 2023 roku.