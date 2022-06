Izrael. Rabin oskarżony o zgwałcenie siedmiu kobiet. "Uwalniał" je od "iskry nieczystości"

Do izraelskiego sądu wpłynął w poniedziałek akt oskarżenia przeciwko Mosze Jazdiemu, rabinowi z Jerozolimy, któremu zarzucono zgwałcenie siedmiu kobiet. Duchowny miał podstępem nakłaniać wierne do stosunku, zapewniając, że w ten sposób "oczyści" je z grzechów, jakie popełniły w przeszłości - podał dziennik "Times of Israel".

screen z nagrania Mosze Jazdiego / YouTube