Rosja przekazała Ukrainie dziesiątki ciał żołnierzy, którzy zginęli w Azowstalu. Przywieziono je do Kijowa

Informację o tym, że część ciał żołnierzy z Azowstalu przetransportowano do Kijowa, przekazał AP Maksym Żorin, żołnierz i były dowódca Pułku Azow. Agencja zwraca uwagę, że nie jest jasne, ile ciał znajduje się na terenie kombinatu. Ze zbombardowanych ruin, jak czytamy w artykule, wydobyto "dziesiątki" zmarłych.

Zwłoki poległych w Azowstalu przekazywane Ukrainie. "Czekam tylko na ciało syna"

Zwłoki zostały przewiezione do Kijowa. Tam przeprowadzone są badania DNA w celu identyfikacji żołnierzy. Oficjalnie władze ukraińskie i rosyjskie nie komentują doniesień AP.

Tymczasem w sobotę ukraińskie ministerstwo do spraw reintegracji terytoriów okupowanych poinformowało, że strony dokonały wymiany ciał zabitych. Wymiana odbyła się 2 czerwca na linii frontu w obwodzie zaporoskim, na południu Ukrainy. "W wyniku negocjacji strony ustaliły wymianę według formuły 160 na 160" - przekazał resort.

Żorin przekazał, że w ramach tej wymiany Ukraińcom przekazano ciała obrońców Azowstalu.

AP rozmawiało z rodzinami żołnierzy. Brat mężczyzny, który prawdopodobnie poległ w fabryce, stwierdził, że do Kijowa przetransportowano "co najmniej dwie ciężarówki z ciałami". Agencja przywołuje również słowa matki jednego z żołnierzy, która dostała informację od pułku Azow, że ciało jej syna mogło zostać przewiezione do stolicy.

- Czekam tylko na ciało mojego syna. To dla mnie ważne, aby pochować go na naszej ukraińskiej ziemi - powiedziała dziennikarzom kobieta.

Wołodymyr Zełenski: W Rosji jest 2500 jeńców z Azowstalu

Żołnierze w Azowstalu stawiali zaciekły opór Rosjanom przez wiele tygodni. W połowie maja dowódcy ukraińskich oddziałów broniących kombinatu otrzymali rozkaz ratowania życia swoich żołnierzy. Po ewakuacji bojownicy stali się rosyjskimi jeńcami.

W poniedziałek prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że nad żołnierzy do Ukrainy pracują pracownicy wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. - Wiemy, co musimy negocjować z Rosjanami, znamy cenę. Wiemy, że nie można im ufać. GUR [wywiad wojskowy - red.] powinien się uporać z tą kwestią i dać rezultaty. Jedyny rezultat to sprowadzenie ludzi do domu - powiedział Zełenski cytowany przez Interfax. Według prezydenta Ukrainy w Rosji przebywa 2500 jeńców z Azowstalu.

