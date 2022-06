Białoruś. Armia ruszyła na ćwiczenia. "Układają miny na drogach i mostach przy granicy z Ukrainą i Polską"

Armia białoruska ćwiczy operacje zaczepne. To element trwających drugi dzień manewrów na południu kraju, blisko granicy z Ukrainą. W rejonie Brześcia jednostki desantowe sforsowały na transporterach opancerzonych i pontonach rzekę Muchawiec i zajęły przyczółek na brzegu.

3

Ministry of Defence of the Russian Federation