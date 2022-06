Serhij Hajdaj przekazał też, że okupanci stracili kontrolę nad Siewierodonieckiem. W tej chwili połowę miasta kontroluje ukraińskie wojsko, a połowę - wojsko rosyjskie. Wcześniej Rosja kontrolowała już około 70 procent miasta.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy NATO wyciągnie wnioski z wojny w Ukrainie?

Ukraina. Serhij Hajdaj: Wojska rosyjskie dostały dwa zadania: zdobyć do 10 czerwca Siewierodonieck i kontrolę nad trasą Lisiczańsk-Bachmut

Serhij Hajdaj przekazał w niedzielę, że Rosjanie w najbliższym czasie spróbują zająć Siewierodonieck oraz trasę Lisiczańsk-Bachmut. - Z przechwyconych rozmów wiemy, że wojska rosyjskie otrzymały dwa zadania. Pierwszym jest zdobycie Siewierodoniecka do 10 czerwca. Drugie to pełna kontrola trasy Lisiczańsk-Bachmut do 10 czerwca. - Spodziewamy się, że w niedalekiej przyszłości wszystkie dostępne im [rosyjskim siłom - red.] rezerwy zostaną rzucone do wykonania tych wszystkich zadań - powiedział w niedzielę wieczorem szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj, cytowany przez agencję prasową Ukrinform.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl

Ławrow chciał lecieć do Serbii. Trzy państwa zakazały lotu Rosjan

Serhij Hajdaj: Rosjanie "wyzwalają" obwód ługański od pralek

- Obrona Siewierodoniecka jest silna! - podkreślił Serhij Hajdaj stwierdzając, że okupanci nie spodziewali się silnego oporu ze strony ukraińskich wojsk. Przekazał także, że okupanci nadal okradają szpitale, instytucje edukacyjne oraz przedsiębiorstwa w obwodzie ługańskim. "Zabierają wszystko, czego wcześniej nie wzięli" - napisał na Telegramie. I dodał ironicznie, że okupanci "wyzwalają" obwód ługański od pralek.

Ukraińcy podsłuchali rozmowę Rosjanina z matką. Mówi o gwałcie na 15-latce

********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.