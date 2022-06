Holandia żyje sprawą 9-letniego Gino. Ciało chłopca znaleziono w opuszczonym domu. Zatrzymano 22-latka

9-letni Gino zaginął w środę wieczorem w miejscowości Kerkrade, znajdującej się w prowincji Limburgia w południowej Holandii.

Chłopiec przyjechał na tydzień do swojej siostry. Na co dzień mieszkał w Maastricht, jednak jego matka zachorowała i nie mogła się nim przez jakiś czas opiekować. Bliscy zaniepokoili się, gdy minęła godz. 19.30, a dziecko nie wróciło do domu.

Przez kilka dni trwały poszukiwania, w które zaangażowane były setki osób, wśród nich, oprócz policji, byli także m.in. wolontariusze. W sobotę rano odnaleziono ciało chłopca w opuszczonym, spalonym domu w Geleen, znajdującym się ok. 20 km od Kerkrade.

Holandia. Śmierć 9-letniego Gino

W związku ze sprawą zatrzymano 22-letniego mężczyznę, który wskazał służbom miejsce ukrycia zwłok. Podejrzany mieszkał niedaleko spalonego domu.

Jak podaje holenderski dziennik "De Telegraaf", 22-latek miał w przeszłości konflikty z prawem. W 2017 r. został skazany za przemoc wobec dwóch chłopców, w związku z czym trafił na kilka miesięcy do placówki zdrowia psychicznego.

Policja nie ujawnia, jak dokładnie doszło do porwania i śmierci chłopca. Śledczy wskazują, że proces rekonstrukcji wydarzeń dopiero się rozpocznie; do tej pory byli skupieni przede wszystkim na poszukiwaniach 9-latka.

