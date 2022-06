Nigeria: napastnicy zaatakowali kościół katolicki. Zabili co najmniej 50 osób

Według relacji świadków uzbrojeni mężczyźni weszli do kościoła podczas niedzielnej mszy. Otworzyli ogień do wiernych, a następnie porwali księdza oraz kilku uczestników nabożeństwa. Jak podaje Reuters, podłożyli też ładunki wybuchowe w kościele. Jak dotąd nikt nie przyznał się do ataku.

Prezydent Nigerii Muhammadu Buhari potępił zamach, nazywając go haniebnym. Gubernator stanu Ondo Oluwarotimi Akeredolu skrócił swoją podróż do Abudży - stolicy, i wrócił na południowy zachód kraju, by przeprowadzić dochodzenie w sprawie ataku.

Policji stanowa przekazała dziennikarzom, że wciąż jest za wcześnie, by podać dokładną liczbę ofiar śmiertelnych. Rzeczniczka policji zaznaczyła jednak, że jest wielu zabitych i rannych. Agencja Reuter, powołując się na lekarza z miejscowego szpitala, podała, że w ataku zginęło co najmniej 50 osób. Wśród nich mają być też kobiety i dzieci.

Za zmarłych i rannych w ataku modli się papież Franciszek. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że Ojciec Święty został poinformowany o zdarzeniu i zawierza Bogu ofiary ataku, ich rodziny i całą Nigerię.

5 czerwca to ważny dzień dla wiernych kościoła katolickiego, tego dnia obchodzone są Zielone Świątki, czyli uroczystość Zesłania Ducha Świętego.