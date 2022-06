Ukraina: 13-letnia Dasza przeżyła atak Rosjan, bo udawała martwą. Ranna trafiła do szpitala

"Ranna Dasza udawała, że nie żyje, aby okupanci nie mogli jej zabić!" - tak historię nastolatki opisał w mediach społecznościowych komendant policji obwodu kijowskiego Andrija Niebytow.

Jak wynika z relacji funkcjonariusza, pod koniec lutego w Katiużance w obwodzie kijowskim żołnierze armii rosyjskiej ostrzelali cywilny samochód. Auto stanęło w płomieniach. Dwie osoby - ojciec i macocha 13-latki - zginęły na miejscu.

13-latka zaczęła uciekać. - Słyszałam, jak [Rosjanie - red.] krzyczeli: "Tam po lewej!" i zaczęli do mnie strzelać. Od razu poczułam, że zostałam trafiona, ale nie czułam bólu, nie mogłam mówić - wspomina Dasza.

Ukraina. 13-latka przeżyła, bo udawała martwą

Rosjanie trafili nastolatkę w rękę i nogę. Podeszli, by sprawdzić, czy żyje. Dziewczyna udawała martwą. Jak relacjonuje policjant, lokalni mieszkańcy udzielili później nastolatce pierwszej pomocy i zabrali ją do szpitala.

"To kolejny dowód zbrodni armii Federacji Rosyjskiej na naszych cywilach" - zaznaczył Niebytow.

Wojna w Ukrainie

Tymczasem kolejni cywile zostali ewakuowani z Lisiczańska, w obwodzie ługańskim. Miasto ostrzeliwują Rosjanie.

Informację przekazał w niedzielę mediach społecznościowych szef ługańskiej administracji obwodowej Serhij Hajdaj. Wskazał, że miasto bezpiecznie opuściło w sumie 98 osób. Wcześniej informował o 66 ewakuowanych osobach. Jak napisał, w ewakuacji mieszkańców miasta pomagali policjanci, funkcjonariusze służby do spraw sytuacji nadzwyczajnych i wolontariusze. Dodał, że do miasta została dostarczona pomoc humanitarna. Zaapelował też do mieszkańców, aby pozostali w schronach.

Rosyjska armia zintensyfikowała ostrzał Lisiczańska - miasta bezpośrednio sąsiadującego z Siewierodonieckiem. Około 30 pocisków trafiło w miejscowe centrum pomocy humanitarnej. Miejsce, gdzie cywile przychodzili po jedzenie, wodę i pomoc medyczną, zostało całkowicie zniszczone. Uszkodzonych zostało też pięć domów, budynek poczty i komisariat policji.

***

